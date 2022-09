O Arouca empatou esta sexta-feira 0-0 com a Sanjoanense, da Liga 3, em jogo de preparação disputado em São João da Madeira, durante a pausa na Liga para os compromissos da seleções nacionais.

Depois de quatro jogos sem vitórias no campeonato, a formação de Armando Evangelista aproveitou a ‘folga’ das competições oficiais para defrontar o atual quarto classificado da série A da Liga 3.

O Arouca, que segue no 12.º lugar da Liga, volta à competição no dia 2 de outubro, com uma deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, penúltimo classificado.