A 22.ª jornada da Liga proporciona um duelo pelo sexto lugar, que o Arouca pretende «roubar» ao Casa Pia, já que recebe a formação lisboeta com apenas dois pontos de atraso.

Armando Evangelista assume essa ambição, mas continua a dizer que o objetivo do Arouca é a permanência no principal escalão.

«O resultado da primeira volta (0-0) já espelha um equilíbrio entre as equipas. É óbvio que temos de olhar para este Casa Pia sabendo da sua valia e daquilo que têm feito neste campeonato, mas com a mesma ambição de sempre, de querer ganhar e passá-los. Essa ambição é inquestionável», referiu o técnico do Arouca, em conferência de imprensa, citado pela agência Lusa.

«Temos de estar com os pés no chão, até porque a história do clube diz-nos isso mesmo. A prudência é fundamental nesta fase. Nem 30, nem 33 pontos, nem coisa nenhuma nesta altura da época - a 13 jornadas do fim - nos garantem absolutamente nada. Por isso, vamos continuar com o nosso objetivo bem presente, que é a manutenção», vincou.

Evangelista falou ainda do golo sofrido logo nos instantes iniciais do jogo com o Sporting de Braga, tal como já tina acontecido frente ao FC Porto.

"​«É óbvio que tem de servir de alerta. O jogo termina quando o árbitro apita e começa quando o árbitro apita. A partir daí, tem de ser foco total, sempre a desconfiar daquilo que o jogo e o momento nos podem trazer e, por isso, acho que passa por aí. Os golos aconteceram no primeiro minuto, podiam ser no último, mas isso demonstra o foco que tem de se ter todo o jogo», afirmou.

Alan Ruiz está em dúvida, devido aos problemas físicos que ditaram a substituição em Braga. O mesmo se aplica a Tiago Esgaio, enquanto que Sema Velasquez, Weverson e Vitinho são ausências confirmadas.