Este domingo desportivo conta com dois jogos de cartaz ao final do dia, mas tudo começou ao início da tarde, com o Arouca-Famalicão. Em terras de Santa Mafalda, numa tarde soalheira, 1-1 foi o resultado final de uma partida muito bem disputada do início ao fim, onde os golos ficaram reservados para o segundo tempo.

Em relação às escolhas iniciais de cada treinador, ambos fizeram apenas uma troca: Vasco Seabra, pelos Lobos, promoveu o regresso de Fontán ao centro da defesa, depois de cumprir castigo, para o posto de Matías Rocha. Hugo Oliveira, pelos famalicenses, fez render Mathias De Amorim (devido a uma concussão cerebral durante a semana de treinos) por Mamageishvili.

Ora fico eu por cima do jogo, ora ficas tu

Com um clima muito agradável e um relvado nota 10, estavam reunidas todas as condições para um bom jogo de futebol. Em boa verdade, assistiu-se a uma boa primeira parte, apesar do nulo no marcador ao descanso.

Os arouquenses entraram a todo o gás e, logo ao segundo minuto de jogo, Pablo recebeu com destreza na cara do golo, valendo um corte atento de Mamageishvili para evitar males maiores. O mesmo camisola 10 dos Lobos, poucos minutos depois, foi o autor do primeiro remate do jogo, testando os reflexos de Carevic. Sensivelmente até à meia hora de jogo, foram os arouquenses quem estiveram por cima do jogo, somando aproximações à área adversária e tendo grande parte da posse de bola.

Desse período até ao apito para o descanso, o Famalicão passou a assumir as rédeas do encontro. Aos 27m, Elisor recebeu na direita de área e atirou para boa defesa de Valido e, no lance seguinte neste mesmo minuto, Rafa Soares atirou em jeito ao poste direito. Seguiu-se Gil Dias, dez minutos depois, a tentar a sua sorte, mas João Valido, que tem estado em destaque nos arouquenses, voltou a revelar bons reflexos. A quatro minutos do intervalo, a melhor chance do primeiro tempo: pela direita, Gil Dias meteu a bola no segundo poste, onde Elisor e Sorriso se atrapalharam e o francês atirou por cima. Ficou a ideia de que, se tivesse existido melhor comunicação, teria sido golo do Famalicão.

Nota ainda para o golo anulado a Elisor, em cima do minuto 45, em que o ponta de lança cabeceou cruzado para o fundo das redes, mas o árbitro Luís Godinho entendeu que o francês carregou Arnau Solà em falta ao saltar no lance.

Intensidade em todos os momentos do jogo

O segundo tempo arrancou com a mesma intensidade revelada por ambas as equipas no primeiro período e, logo aos 48 minutos, Gustavo Sá desferiu um míssil à trave da baliza defendida por João Valido. O lance seria anulado por fora de jogo, mas ficou o aviso.

O Arouca recebeu esse aviso e respondeu, mas com sucesso. Corria o minuto 58 quando Fukui tentou servir os companheiros que procuravam furar na profundidade, mas uma má abordagem de Rafa Soares fez com que a bola passasse das suas costas diretamente para os pés de Trezza, que arrancou e atirou na passada para o fundo da baliza de Carevic. O extremo, que é o melhor marcador dos arouquenses até então (chegou aos quatro golos), não fazia o gosto ao pé desde a terceira jornada.

Daí em diante, ambas as defensivas foram impedindo os ataques de criar chances e foi de bola parada que os famalicenses chegaram ao empate. À entrada da área e a cinco minutos do fim, Fontán entrou com tudo sobre Gil Dias, o que lhe valeu o segundo amarelo e respetiva expulsão (é a segunda vez, nos últimos três jogos, que o central é expulso por acumulação de amarelos). No livre, de Haas registou uma cobrança exímia da bola parada e fez o empate. Para além do livre ser muito bem cobrado, ficou a ideia de que João Valido não viu a bola a partir.

Na reta final do jogo, aproveitando a vantagem numérica, os famalicenses deram um último sprint para tentar o golo da vitória. No meio de várias transições de parte a parte, destaque para uma dupla oportunidade ao minuto 90+8m, onde João Valido primeiro, com uma grande defesa, e depois Popovic, com um corte próximo da linha de golo, negaram o golo.

---

FIGURA: João Valido

É certo que não contribuiu diretamente para nenhum dos golos marcados, mas o guardião dos arouquenses é o nosso destaque deste jogo por todos os golos que foi capaz de negar ao Famalicão. Os famalicenses criaram chances mais do que suficientes para sair de Arouca com os três pontos, mas quase todas foram negadas pelo guarda-redes, que tem estado em altas neste arranque de temporada.

MOMENTO: A defesa arouquense nega, por duas vezes, o golo da vitória ao Famalicão, minuto 90+8

A um minuto do final do encontro, e estando já com menos um homem em campo (fruto do segundo amarelo que Fontán viu), os últimos minutos foram um teste à defensiva arouquense. Apesar de todo o perigo que os famalicenses criaram, a defesa passou no teste, e prova disso foi o momento que aqui destacamos. A um minuto do final, João Valido defendeu um cruzamento/remate de Joujou e, na segunda bola, Van de Looi tinha tudo para fazer o golo, não fosse Popovic ter-lho negado, com um corte próximo da linha de golo.

MELHOR: Intensidade de jogo das duas equipas

É certo que as atenções da generalidade dos adeptos de futebol estão no Sporting-Sp. Braga e no FC Porto-Benfica, mas quem viu este encontro, ficou certamente bem saciado, pelo bom futebol praticado. Do início até ao final do encontro, as duas equipa revelaram uma entrega muito grande e tentaram tudo por tudo para vencer a partida.