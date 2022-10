Quantas vezes assistimos a jogos de futebol e esperamos aquele momento que vais fazer levantar da cadeira ou do sofá? Ou que nos fará sorrir?

Como escrevia Eduardo Galeano: «Felizmente, ainda surge nos campos, mesmo que amiúde, algum pé-descalço descarado que se afasta do guião». Em Arouca, houve três golaços de Colombatto, Sylla e Antony que, certamente, não deixaram indiferentes quem seguia o jogo.

Os papéis com as estratégias para o jogo rasgaram-se, as organizações defensivas ruíram perante a inspiração e o talento. É o que deve ser o jogo, não é?

O Arouca saiu a ganhar na inspiração e, por isso, venceu o Famalicão por 4-1. Os arouquenses foram, de resto, quem entrou melhor no encontro e logo aos seis minutos, Antony viu Colombatto evitar o 1-0 com um corte in extremis em cima da linha.

A pouco e pouco, os famalicenses melhoraram no encontro e conseguiram aproximar-se da baliza de De Arruabarrena. Mas sempre em lances de bola parada. Colombatto (belo pé esquerdo) viu Millán falhar o cabeceamento na pequena área e depois, Penetra falhar a emenda para um colega. Quiçá por isso, o argentino decidiu ele mesmo fazer o que os colegas pareciam não conseguir: marcar. E que golo! Um chapéu sensacional ao guarda-redes contrário.

O Arouca, que não merecia estar em desvantagem, respondeu rapidamente e igualou a contenda numa saída rápida. Pelé falhou o passe, Alan Ruiz lançou rapidamente Mujica e na recarga ao remate do espanhol, Bukia fez o 1-1.

A equipa de Armando Evangelista continuou com mais bola e a jogar mais tempo no meio-campo contrário, mas não encontrou o caminho para o golo. O empate ao intervalo aceitava-se pese o maior ascendente do Arouca.

Evangelista trocou Soro por Sylla enquanto João Pedro Sousa retirou do jogo o apagadíssimo Youssouf e lançou Gustavo. Na luta dos bancos, o líder do Arouca levou a melhor. Seis minutos depois de ter entrado, o médio da Guiné-Conacri encheu-se de fé e fez um golaço! Luiz Junior lançou-se, mas em vão. Assim que a bola saiu do pé de Sylla percebeu-se que só tinha um caminho: o fundo da baliza.

Ainda o Famalicão recuperava do 2-1 e já o Arouca vencia por 3-1. Tudo começa num lançamento de linha lateral, David Simão lançou Antony e o brasileiro fez (claro!) mais um belo golo. O 3-1 sentenciou a partida embora o Famalicão tenha tentado encurtar diferenças no marcador. Podia tê-lo feito não fosse a excelente defesa de Arruabarrena a cabeceamento de Rui Fonte.

O festival ofensivo do Arouca continuou e à entrada para os dez minutos finais Dabbagh fez o 4-1 final. Tal como no 1-1, o golo resultou numa perda de bola do Famalicão com David Simão a assistir o avançado da Palestina.

Embora por números exagerados, a vitória assenta bem ao Arouca. Quase sete anos depois, os arouquenses voltaram a golear na Liga.