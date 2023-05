Figura: Otávio



É difícil apontar um jogo mau ao internacional português. Sempre que joga, o médio é um dos mais influentes do FC Porto. Apesar de um remate difícil para De Arruabarrena, Otávio foi, esta noite, quem mais desequilibrou através do passe com duas bolas notáveis que ofereceu a Taremi e Marcano, mas só o espanhol aproveitou. Foi o rezingão do costume (viu um amarelo que o impede de jogar na próxima jornada) mas mostrou o lado genial e ajudou a resolver a partida.



Momento do jogo: Otávio fez o embrulho, colocou o laço e ofereceu a prenda da Marcano, minuto 45



Depois de um bom início do FC Porto, o Arouca consegui equilibrar a contenda. No entanto, os dragões recuperam a versão apresentada nos dez minutos finais na reta final da primeira parte e conseguiram desbloquear o jogo. Na sequência de um lance de bola parada, Grujic recuperou a bola sobre David Simão e deixou-a em Otávio. O internacional português fez um cruzamento perfeito que Marcano só teve de desviar para o fundo da baliza contrária.





Outros destaques:



Marcano: num ou outro momento, o espanhol não mostrou a fiabilidade que lhe é característica. No regresso à titularidade, o central cometeu um erro parecido ao que ditou a sua expulsão contra o Boavista e foi obrigado a agarrar Antony a meio-campo - o amarelo impede-o de defrontar o Casa Pia na 32.ª jornada. Ainda assim, Marcano recuperou da falha e não mais comprometeu em todo o jogo e marcou o golo do triunfo portista, cimentando a sua posição como o defesa mais goleador da história do FC Porto.



Nino Galovic: na primeira parte só foi batido pela genialidade de Otávio. O croata voltou a ser o líder da defesa do Arouca na ausência de João Basso e acumulou cortes importantes na primeira parte. Galovic voltou a estar em bom plano na segunda parte, anulando vários lances ofensivos dos azuis e brancos. (Mais um) jogo bastante interessante.



De Arruabarrena: o uruguaio voltou a estar em bom nível. O guarda-redes do Arouca teve três intervenções decisivas a remates de Galeno, Taremi e Otávio, além de uma saída corajosa a atrapalhar o extremo brasileiro do FC Porto quando este lhe apareceu isolado. De Arruabarrena teve apenas um erro ao longo de todo o jogo numa saída em falso que Taremi não aproveitou.