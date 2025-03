Num encontro com mais defeitos do que virtudes, o FC Porto bateu o FC Arouca por 2-0. Samu e Fábio Vieira foram os autores dos golos de uma partida onde houve tudo e nada ao mesmo tempo.

Confira o FILME DO JOGO

Em relação à última jornada, Vasco Seabra manteve a confiança em João Valido (Nico Mantl não fez parte da ficha de jogo), promovendo apenas uma dupla troca com as entradas de Jason e Nandín para os lugares de Pablo e Henrique Araújo. Martin Anselmi foi mais longe nas mudanças, tendo lançado a jogo quatro caras novas, entre as quais se destacou o regresso de Ivan Marcano, que não jogava desde 15 de setembro de 2023.

Nota ainda para a lesão de Rodrigo Mora no aquecimento, que forçou a sua saída do onze inicial, entrando Eustáquio para o seu posto, e a ausência de Flávio Soares da lista de delegados ao jogo do FC Arouca (o antigo diretor desportivo do FCA foi apontado ao Gil Vicente).

Nem bom, nem mau, assim assim…

Como o pôr do sol, o encontro arrancou com bastante tranquilidade, tendo sido necessário esperar até ao sexto minuto de jogo para ver o primeiro remate, pertencente a Nandín: com tempo e espaço à entrada da área, o ponta de lança uruguaio rematou para defesa a dois tempos de Diogo Costa.

Samu, o ponta de lança adversário, foi quem esteve em evidência de seguida, ao cair na área numa disputa com Fontán. João Gonçalves, perto do lance, nada assinalou, mas chamado pelo VAR, apontou para a marca de grande penalidade devido a um «pisão» de Fontán. Na cobrança, Samu atirou para um lado, Valido escolheu o oposto, e o FC Porto colocou-se em vantagem. O avançado espanhol teve tudo para fazer o 0-2 ao minuto 27 quando, numa situação de um para um com João Valido, tremeu que nem varas verdes e, ao tentar a finta, perdeu o fio à meada e Valido agarrou.

Ainda que ambas as equipas, especialmente os azuis e brancos, revelassem bastantes dificuldades na construção de jogo e em manter a posse de bola no meio campo adversário, do momento do golo em diante, os Lobos de Arouca assumiram o controlo da partida, revelando um jogar com bastante qualidade. As chances arouquenses passaram sempre pelos pés de Jason, que por duas vezes testou a atenção de Diogo Costa, com o capitão dos dragões a dizer presente. Ao minuto 44, Nandín colocou mesmo a bola no fundo das redes, mas foi apanhado em fora de jogo.

Fábio Vieira criou a exceção à regra

Apesar dos arouquenses se manterem com o controlo da partida, no arranque do segundo tempo, o clima em terras de Santa Mafalda esfriou fora e dentro do campo. As únicas chances da fase inicial do segundo tempo foram um livre direto de David Simão, atirado contra a barreira, e um cabeceamento de Gonçalo Borges para fora, às quais se seguiram algumas paragens, que quebraram o ritmo de jogo.

Os Lobos de Arouca mantiveram a posse de bola e qualidade de jogo, mas sabiam que era preciso arriscar mais, o que pode ajudar a explicar a saída do lateral direito Alex Pinto para a entrada do extremo Puche para os últimos vinte minutos. Ainda assim, quem começou por levar maior perigo nesse período foi Fábio Vieira, que desperdiçou o 0-2 ao atirar com estrondo à barra. Poucos minutos depois, o criativo de Argoncilhe redimiu-se, marcando o 0-2 num lance onde teve tempo e espaço para mostrar o que melhor sabe fazer, marcando assim contra o adversário que enfrentou na sua estreia como sénior pela equipa B dos azuis e brancos.

Os arouquenses não baixaram os braços e, a três minutos dos 90, Mansilla concluiu com sucesso um belo contra-ataque. O lance passou pelo crivo do VAR, na medida em que o FC Porto reclamou uma falta sobre Martim Fernandes no arranque do lance, algo que o árbitro confirmou após ver as imagens.

Com este resultado, o FC Porto coloca-se provisoriamente a três pontos de Benfica e Sporting, ao passo que o FC Arouca mantém-se no 13º posto. Na próxima jornada, os dragões vão deslocar-se a Braga, ao passo que os arouquenses irão ao terreno do AVS.