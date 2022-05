A vitória do Famalicão no Jamor, sobre o Belenenses (3-2), garantiu a festa do Arouca.

Perante o resultado do jogo que encerrou a penúltima jornada da Liga, a equipa de Armando Evangelista já sabe que fecha a Liga na 15.ª posição.

Com 30 pontos, o Arouca só pode ser alcançada pelo Tondela, mas tem vantagem no confronto direto, pelo que já nem sequer pode cair no playoff.

Como tem desvantagem no confronto direto com o Vizela, que tem 33 pontos, também não pode subir qualquer posição.