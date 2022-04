FIGURA: André Silva

O minuto 59 do jogo entre o Arouca e o Gil Vicente vai correr o mundo. Pouco depois de ter aberto o marcador com uma cabeçada perfeita, ao minuto 55, André Silva recuperou uma bola perto da sua área, viu o guarda-redes Ziga Frelih adiantado, encheu-se de fé e fez um grande golo, sério candidato a melhor do ano da Liga. Se não viu, dificilmente entenderá o alcance destas palavras. Por isso, é ver (e rever).

Momento do jogo: uma obra de arte carregada de emoção

Arouca não festejava uma vitória em casa há sete jornadas e fechou a primeira parte a ferver, após a expulsão de David Simão. No entanto, o verdadeiro momento do jogo estava guardado para o minuto 59, quando André Silva fez um chapéu a Frelih com um remate desde o seu meio-campo. Um golo que entrará na coletânea de melhores momentos desta edição da Liga.

OUTROS DESTAQUES

Victor Braga: não que tenha sido obrigado um leque alargado de defesas, mas sempre que foi chamado a intervir mostrou segurança e bons reflexos. Que o digam Fujimoto e Élder Santana, os mais inconformados do lado do Gil. No golo de Lucas Cunha nada podia fazer.

Pité: ocupou o lugar do lesionado Pedro Moreira no miolo do Arouca e teve algumas boas oportunidades para poder marcar, na primeira parte. Tentou apoiar de perto André Silva e, até à expulsão de David Simão, teve alguma liberdade para fazer o seu jogo. Na segunda parte, baixou no terreno e foi à luta com os restantes companheiros.

Lucas Cunha: cumpriu o papel de líder do setor mais recuado do Gil Vicente, somando como bónus um golaço, em tempo de compensação. Pode não ter chegado para evitar o desaire, mas a atitude competitiva, sobretudo nos momentos de maior adversidade, deve servir de exemplo.

Fujimoto: mesmo não tendo atingido o nível de outros jogos, foi o principal dinamizador do jogo do Gil Vicente. Do seu pé esquerdo, a bola sai sempre “redondinha”, um verdadeiro luxo para quem com ele joga. Para além do muito que construiu, também teve um par de boas oportunidades para marcar, mas a barra e a atenção do guarda-redes contrário não o permitiram.