Apesar da época natalícia, caracterizada pelas mesas fartas nas casas portuguesas, Arouca e Gil Vicente apresentaram-se no Estádio Municipal de Arouca com fome de golo e de pontos. 2-2 foi o resultado final deste encontro, em que os arouquenses marcaram de rajada no primeiro tempo, mas os de Barcelos foram crescendo e conquistaram, meritoriamente, o empate.

Em relação à última jornada, Vasco Seabra, pelo Arouca, promoveu tripla alteração, com as entradas de Omar Fayed, Lee Hjunju e Barbero para os lugares de Popovic, Puche e Nandín. Já César Peixoto colocou em campo o goleador Pablo e Tidjany Touré para os postos de Gustavo Varela e Joelson Fernandes.

Lobos ao ataque, Galos a acordarem perto do intervalo

Neste duelo entre duas equipas em posições bem distantes na tabela e inclusivamente em momentos de forma distintos, o jogo iniciou-se com um lance invulgar: Pedro Santos enviou um passe atrasado para Nico Mantl, mas saiu com força a mais e obrigou o guardião a defender com a mão. A infração resultou num livre indireto, em cima da linha da pequena área, levando todos os 11 jogadores do Arouca a posicionarem-se na linha de golo – situação que levou os arouquenses a evitarem que o lance resultasse em golo.

E deram resposta imediata, com dois golos de rajada: o primeiro, aos 8m, foi finalizo por Lee Hjunju, em resposta a uma boa combinação pela direita entre Esgaio e Trezza. Já o segundo, aos 14m, começou com nova combinação pela direita, com Djouara a rematar para defesa de Andrew, mas, na sobra, Trezza foi mais rápido e atirou a contar.

Até ao descanso, e durante grande parte do tempo após os golos, os arouquenses foram estando por cima do encontro, aproveitando pequenas falhas que os gilistas iam registando. Foram os de Barcelos a procurar, de todas as formas e feitos, o golo. Espigares cabeceou ao poste ao minuto 26, Santi Garcia, pouco depois, atirou forte para defesa de Mantl. Mas só o inevitável Pablo, já bem perto do intervalo, é que atirou a contar, com um cabeceamento cheio de precisão. O Gil ficava assim definitivamente relançado para o encontro e esperava-se uma entrada em altas no segundo tempo.

Galo encheu o peito e o Lobo pouco podia fazer

Esperava-se uma entrada intensa do Gil Vicente no arranque da segunda parte e essa sensação não podia ser mais correta. Ao terceiro minuto (48m), um lançamento largo de Santi García acabou nos pés de Murilo que, na cara de Mantl, tocou subtilmente na bola para a colocar no fundo das redes. Apesar dos protestos dos da casa e do árbitro ter invalidado o golo numa primeira instância (por considerar existir falta de Espigares sobre Omar Fayed num primeiro momento do lance), após ser chamado pelo VAR, considerou não existir qualquer falta.

Com o 2-2 no marcador, o jogo foi aquecendo nos ânimos, mas pouco no jogo jogado. Só o Gil conseguiu, pouco após o 2-2, tentar o terceiro, novamente por Murilo, mas foi apanhado em fora de jogo. Também o Arouca, mais na reta final, foi tentando a sua sorte. Muita polémica no final, devido aos ânimos quentes e a decisões da equipa de arbitragem, com Andrew a tocar a bola com a mão fora da área, mas o árbitro apenas deu bola ao solo e mandou seguir jogo.

Uma decisão confusa para os jogadores, bem como o tempo de compensação (apenas 6 minutos, precisamente o tempo que durou a ida do árbitro ao VAR no lance do 2-2, pelo que era necessário mais tempo, para compensar as demais paragens). Um ponto para cada, com os Lobos de Arouca a chegarem ao terceiro jogo consecutivo a pontuar e os gilistas a aumentarem para seis a sequência de encontros sem vencer (com dois empates a duas bolas consecutivamente).

MELHOR: Alfonso Trezza (Arouca)

O extremo uruguaio voltou a registar um grande impacto no momento ofensivo dos arouquenses, tendo assistido Lee Hjunju para o 1-0 e assumindo ele próprio a autoria do 2-0. Além disso, e mesmo tendo de se desdobrar entre jogar mais junto à linha ou mais por dentro (quer nas costas do avançado, quer sendo ele próprio a referência), mostrou-se sempre ligado à corrente do jogo. Dar uma menção especial a Santi García, que foi o melhor do Gil a ligar jogo e, apesar de não ter tido influência direta nos golos da sua equipa, contribuiu muito para o crescimento exibicional.

O MOMENTO: O primeiro golo do Gil, assinado por Pablo, ao minuto 41



Sentia-se alguma frustração nos jogadores do Gil Vicente, que estavam a perder por 2-0 e, apesar de tentarem reverter essa situação, parecia faltar sempre alguma coisa. Tudo se começou a reverter a partir do minuto 41, com o cabeceamento certeiro do filho de Pena, que relançou os gilistas no encontro.

POSITIVO: Bancadas do Municipal de Arouca bem compostas



Com todas as condições à disposição (clima ameno, um bom horário e, da parte do Gil, a conjugação do bilhete com a viagem de autocarro), é possível atrair mais pessoas aos estádios. Possivelmente inspirados pela história de Francisco Esteves, que aqui contamos durante a semana (o único adepto arouquense nos Açores), os arouquenses compareceram em massa ao jogo, bem como os adeptos vindos de Barcelos, que procuraram empurrar a sua equipa para o regresso aos triunfos.