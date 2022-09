O Arouca defendeu-se esta quarta-feira da acusação feita pela Câmara Municipal de Arouca, que responsabiliza o emblema de ter impedido a utilização do parque de estacionamento do estádio para a Feira das Colheitas.

O clube considerou que o município «não pode impor a utilização» do estádio «sem o mínimo de diálogo ou concertação» com o seu «inquilino», e que o objetivo inicial da autarquia era «a realização de um concerto», «sem assegurar a vigilância e segurança do recinto e permitindo o acesso a casas de banho e demais instalações».

«O Arouca, atempadamente e de boa-fé, comunicou que a cedência daquele espaço não seria possível, por razões de segurança e planeamento dos treinos e jogos de preparação para a participação na I Liga. Sendo que o estádio apenas poderá ser utilizado pelo município para a realização de eventos desportivos, culturais ou lúdicos, não compatível com a utilização como parque de estacionamento», pode ler-se na nota.

Ao início da tarde, o município expôs que foi «obrigado a chamar a GNR ao estádio municipal, que é sua propriedade e em plena posse dos seus direitos, para cortar os cadeados que impediam o acesso ao parque de estacionamento», acusando os dirigentes de concretizarem «a ameaça feita» caso «o município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo clube».

«Os ditos dirigentes do Arouca, informados em 10 de agosto pelo município da intenção de utilização do estádio no âmbito da Feira das Colheitas (parque de estacionamento e envolvente), haviam-se mostrado desde logo indisponíveis para cumprir o estipulado no contrato», refere o comunicado da autarquia.

Além disso, a Câmara Municipal de Arouca referiu que no contrato de cedência do estádio o clube está «obrigado a apoiar na organização de eventos da iniciativa do município» e que «tem o direito, enquanto proprietária do equipamento», de o utilizar «desde que a utilização não conflitue com os compromissos assumidos pelo clube no âmbito das competições desportivas», argumentando que este fim de semana não há jogos nas ligas profissionais devido à paragem para seleções.