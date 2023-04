Um Arouca cada vez mais virado para a Europa.

Com um golo de Rafa Mújica, a equipa de Armando Evangelista derrotou o Marítimo por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga, e isolou-se no quinto lugar da Liga, aproveitando o desaire do Vitória de Guimarães no Bessa.

A precisar de pontos para fugir à despromoção, o Marítimo foi mais rematador, mas o Arouca deu quase sempre a ideia de estar mais seguro no jogo, e isso acabou por ter reflexo no resultado.

Embora envolvidas em lutas bem diferentes, ambas as equipas vinham de resultados positivos, mas foi o Marítimo que criou a primeira situação de perigo, com um cabeceamento de André Vidigal a obrigar Arruabarrena a defesa apertada (4m).

Apesar desta situação, o jogo entrou depois num registo lento e fechado, com as equipas encaixadas em 4x2x31.

Só a partir do minuto 20 é que o Arouca começou a conquistar algum ascendente, embora nem sempre com a melhor definição para os lances.

O Marítimo ia contrariando com iniciativas de Félix Correia, mas ao minuto 35 a formação orientada por Armando Evangelista chegou mesmo à vantagem, na sequência de uma bela combinação entre Ruiz, Sylla e Esgaio, para finalização de Mújica.

Batido no lance do golo, Zainadine tentou o empate na sequência de um pontapé de canto, mas o cabeceamento potente foi desviado por Arruabarrena (38m).

José Gomes lançou Geny ao intervalo, para o lugar de Cláudio Winck, mas o Marítimo não conseguiu a reação que seria de esperar.

O Arouca manteve o ascendente, sempre com Mújica em foco, mas com Marcelo Carné a manter a equipa visitante na discussão do resultado. O guarda-redes do Marítimo saiu bem da baliza para resolver um lance em que o avançado do Arouca surgia isolado (51m), e logo de seguida desviou com uma palmada um remate em jeito do mesmo opositor (55m).

Também de bola parada a equipa da casa foi criando perigo, mas a jogada de laboratório que fez a bola chegar a Sylla, na marca de penálti, acabou por esbarrar num adversário (55m), sendo que depois um cabeceamento de Galovic saiu ligeiramente ao lado (72m).

Só nos minutos finais é que o Marítimo esboçou uma reação, em busca do empate, mas se Arruabarrena começou por pregar um susto, ao deixar passar um cruzamento por baixo das pernas (79m), depois mostrou segurança ao travar um remate perigoso de Vítor Costa, na derradeira ocasião do jogo (90+7m).