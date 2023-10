Depois da eliminação na Taça de Portugal ante o Paredes, o Moreirense mostrou a cara recente que tem tido na Liga e venceu na visita a Arouca, por 1-0, na abertura da 9.ª jornada.

Um golo de cabeça de Marcelo, aos 39 minutos, num belo mergulho para atacar a bola na área ao primeiro poste, a cruzamento de Kodisang, fez a diferença. Um mergulho para a estabilidade da equipa de Rui Borges, que somou dez pontos nos últimos 12 possíveis, três vitórias nas últimas quatro jornadas.

Para o Arouca, a vida continua difícil no campeonato. A equipa não joga mal, bem pelo contrário, não tem falta de qualidade, mas está a faltar golo. Os comandados de Daniel Ramos tiveram mais bola, mais remates, mais cantos, mas esbarraram num Moreirense competente, coletivamente forte e imperial a defender sobretudo na parte final, ditando a quinta derrota seguida na Liga aos arouquenses (com apenas um golo marcado, em Alvalade, neste período).

Nos primeiros 20 minutos, o Moreirense até teve mais bola para construir, mas foi o Arouca, mais expectante e à procura de pôr fim a sete jornadas seguidas sem vitórias, a ter as chegadas mais perigosas.

Aos seis minutos, após um bom lance individual de Cristo, Mújica encarou Marcelo e rematou colocado, com a bola a bater no ferro da baliza de Kewin, guardião que defendeu nova tentativa de Mújica ao minuto 18: o espanhol recebeu um cruzamento de Cristo e ficou a dever a si um remate que podia ter levado outro perigo à baliza adversária. No minuto seguinte, e não havendo duas sem três, Mújica voltou a estar envolvido em novo lance perigoso: após um passe de Weverson e talvez não contando que Marcelo falhasse o corte, o atacante espanhol falhou o ataque à bola perante Kewin.

O Moreirense, que a abrir o jogo até já tinha tido uma ou outra chegada à área, começou a aquecer as luvas de Arruabarrena ao minuto 21, num remate frontal de Ofori, mas os minhotos acentuariam o perigo e tornariam a ameaça em golo já nos dez minutos finais da primeira parte.

Em resposta a Ofori, Cristo ainda teve o 1-0 no pé direito após um belíssimo passe de David Simão para as costas da defesa contrária. Porém, foi a equipa de Rui Borges a sair na frente. Arruabarrena ainda fez duas excelentes defesas a remate de Madson (35m) e a cabeceamento de Marcelo (39m) após cantos pela esquerda e, no lance seguinte, também após um canto, Kodisang recolheu na direita o cruzamento de Pedro Amador tirado na esquerda e Marcelo, ao primeiro poste, inaugurou o marcador num belo desvio de cabeça.

A segunda parte começou animada, com algumas aproximações a cada uma das áreas e o Moreirense a marcar mesmo, de novo, ao minuto 56. Porém, no momento do passe de André Luís, Kodisang estava adiantado.

A partir daí e com as entradas, pouco depois, de Jason e Pedro Santos, o Arouca ganhou mais presença no meio-campo ofensivo, mais alguma velocidade e soluções diversificadas para chegar à área. O Moreirense ainda teve uma boa chegada e um remate forte de André Luís por cima (67m), mas depois disso praticamente só se viu Arouca ao ataque.

Porém, entre o maior volume ofensivo da equipa da casa nos últimos 20 minutos, sobressaiu pouco mais do que um remate de Mújica pouco ao lado (79m) e Kewin não teve mais trabalho muito por culpa da competência defensiva do Moreirense, que foi limpando as sucessivas bolas e tentativas de remate, inclusive já após a expulsão de Antonisse, que entrou aos 69 e foi expulso aos 89.

Para Moreira de Cónegos vai uma via verde de estabilidade na primeira metade da classificação e em Arouca fica o alerta vermelho de quem tem feito para mudar o rumo dos acontecimentos, mas até agora sem ver a luz dos pontos.