FIGURA: Marcelo

O central foi decisivo com o único golo do jogo, aos 39 minutos, num belo desvio de cabeça, após cruzamento de Kodisang. Na retaguarda, foi também determinante, sobretudo na parelha que fez com Maracás, para evitar que a vantagem fugisse. Exibição competente, olhando ao resultado e olhando também pelo que deu na competência defensiva à equipa.

MOMENTO: Marcelo mergulha para a vitória (39m)

O Moreirense vinha ameaçando nos últimos minutos e, na melhor fase no capítulo ofensivo, marcou na terceira oportunidade perigosa. Madson e Marcelo já tinham testado Arruabarrena, que depois de duas excelentes defesas, não conseguiu evitar o cabeceamento certeiro de Marcelo, a cruzamento de Kodisang.

OUTROS DESTAQUES

Rafa Mújica: foi o responsável maior pelo perigo que o Arouca criou, sobretudo na primeira parte, ao estar envolvido nos três lances de perigo que podiam ter dado golo, o primeiro deles num remate ao ferro da baliza de Kewin. A verdade é que o golo parece que não quer nada com os arouquenses no passado recente na Liga, mas também é verdade que não foi por falta de tentativas por parte do avançado espanhol.

Maracás: importante na ação defensiva do Moreirense, com alguns cortes importantes a remates e a tentativas de chegada do Arouca e de incomodar a baliza à guarda de Kewin.

Jason: a entrada do espanhol aos 58 minutos deu mais vida ao ataque do Arouca para o resto do jogo. O espanhol conduziu perigo para a área contrária com alguns passes, cruzamentos e ao assumir a marcação dos lances de bola parada.