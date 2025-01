O inaugurar da 19ª jornada jogou-se em Arouca: a equipa de terras de Santa Mafalda recebeu e venceu o Moreirense pela margem mínima (1-0). Jason Remeseiro, melhor marcador dos arouquenses, foi o autor do único golo de uma partida muito bem disputada, mas com algum ascendente dos da casa.

Lição n.º1: Domínio do encontro

No que toca às escolhas iniciais, Vasco Seabra colocou no onze boa parte dos suplentes utilizados em Guimarães: Fukui, Sylla e Henrique Araújo entraram para os lugares de Pedro Santos, Jason e Yalçin. Já no Moreirense, César Peixoto trocou Gabrielzinho por Pedro Santos.

A jogar em casa, os Lobos de Arouca entraram de garras à mostra, revelando desde cedo vontade de assumir o controlo do jogo. Encostando o Moreira à parede e sem permitir que pudessem sair em transição, os arouquenses começaram bem cedo a ameaçar a baliza de Kewin, com o guardião a mostrar-se sempre atento.

Até à meia hora de jogo, com o perigo a rondar a área dos visitantes (mas sem um grande número de remates), o FC Arouca não permitia que os cónegos passassem do meio campo, algo que se alterou nesse período, a espaços, naquela que foi a fase de maior perigo do Moreirense no primeiro tempo.

Antes do descanso, os índices de agressividade foram aumentando e Trezza esteve perto de marcar um bom golo, com um remate potente à entrada da área.

Lição n.º 2: Rematar com eficácia máxima

O segundo tempo arrancou com uma forte chuvada e um equilíbrio do jogar, com ambas as equipas a lutarem bastante e a chegarem a zonas avançadas do terreno. Contudo, pouco ou nada aproveitaram as aproximações a zonas avançadas, já que foram bem poucas as oportunidades de remate dignas de registo. Sobre este período inicial da segunda parte, nota para as expulsões de César Peixoto, técnico dos forasteiros, e Paulo Batista, fisioterapeuta dos arouquenses, que ainda trocaram palavras no caminho para o túnel. À hora de jogo, Henrique Araújo, agarrado por Maracás, caiu na área, mas o árbitro nada assinalou.

O paradigma mudou e de que maneira à entrada para a reta final, quando Jason Remeseiro entrou em campo. Bastaram 10 minutos em campo para o extremo espanhol fazer o gosto ao pé: assistido por Fukui, Jason, apresentando-se dentro da área pelo lado esquerdo, rematou cruzado e em arco para o fundo das redes.

Até final, nada mais se sucedeu e, assim, o Arouca venceu pela primeira vez em casa (para a Liga) o Moreirense.

FIGURA: Chico Lamba

É certo que não marcou o golo da vitória, mas foi preponderante no jogo por inteiro. O central ex-Sporting B tem vindo a crescer a nível exibicional pelo FC Arouca e, neste encontro, voltou a mostrar-se a grande nível. Dominante pelo ar, certinho nos duelos e igualmente bom na construção de jogo, Chico Lamba tem sido um pilar na defensiva arouquense.

MOMENTO: Golo de Jason Remeseiro, ao minuto 77

Saltou do banco aos 67’ e, dez minutos depois, fez as redes balançar. O melhor marcador dos arouquenses, mais uma vez, decidiu o desfecho final desta partida com um bom remate em arco, batendo Kewin.

POSITIVO: Combatividade de ambas as equipas

É de se salutar a combatividade com que ambas as equipas se apresentaram dentro de campo durante grande parte do encontro, tornando-o num espetáculo bem agradável de se assistir. Neste quesito, os arouquenses conseguiram ser um pouco melhores que os cónegos, o que também ajuda a explicar o resultado.