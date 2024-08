À procura de pontos fora da Madeira, o recém promovido Nacional entrou em campo com vontade de chegar primeiro ao golo. Apesar de um jogo com ritmo baixo e pouca intensidade, o Nacional foi tendo mais oportunidades face à posse de bola do Arouca.

No entanto, o futebol faz-se de golos e o Arouca seguiu a regra à letra. Um ano depois, Henrique Araújo volta a tomar gosto ao pé e marca o primeiro da partida. E que golo! Erro defensivo do Nacional aos 27 minutos, a bola sobra para Cristo González, que de calcanhar serve o português. Na cara do guarda-redes tira um defesa da frente e finaliza de trivela.

Na sequência do golo, o Nacional deslizou durante alguns minutos e somou vários erros defensivos, colocando o marcador em perigo (outra vez). Mas na pausa para hidratação, Tiago Margarido apertou algumas orelhas e a equipa reagiu.

Nos últimos minutos da primeira parte, a equipa madeirense teve algumas oportunidades de empatar o encontro, mas a bola não estava destinada a entrar.

Intervalo em Arouca e as equipas foram descansar.

FILME DO JOGO

No regresso para os 45 minutos finais, Tiago Margarido mexeu na equipa e fez uma dupla alteração. Bruno Costa e Ruben Macedo vão para o banco e entram Appiah e Baeza.

Mas a corrente não mudou e o Arouca foi mostrando superioridade. Várias oportunidades de perigo para a equipa da casa e o Nacional ia vendo jogar. Nos últimos 20 minutos a equipa madeirense foi acordando, teve oportunidades claras, mas não conseguiu ser feliz.

Os jogadores do Arouca foram acusando cansaço e o Nacional viu aí uma oportunidade. Os madeirenses foram em busca do empate através de centros para a área, mas não continuavam a pecar no último toque da jogada.

Apito final e o Arouca soma os primeiros pontos da temporada! O Nacional acabou por ser infeliz na visita a Portugal Continental.