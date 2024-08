Figura: Henrique Araújo, a marcar na Liga mais de um ano depois

Entrou em campo assombrado pela seca de golos, mas não se deixou amedrontar e fez o único da partida. Mais de um ano depois consegue faturar na Liga e começa da melhor forma o empréstimo ao Arouca.

Momento - O excelente golo de Henrique Araújo

Aos 27 minutos, a defesa do Nacional não reage da melhor forma e acaba por servir Cristo González. Sozinho, o extremo do Arouca serve Henrique Araújo de calcanhar. Na sequência, o avançado de 22 anos tira um defesa da frente com grande calma e finaliza de trivela.

Outros destaques

Henrique Araújo: Quase um ano sem marcar um golo! O último havia sido ao serviço dos sub-21 de Portugal, no dia 12 de setembro de 2023, na vitória sobre a Bielorrússia. Na Liga, o último foi ao serviço do Benfica, em janeiro do ano passado. Agora, o avançado de 22 anos, emprestado pelo Benfica, voltou a faturar e abriu o marcador aos 27 minutos. Bom começo de época para o avançado do Arouca.

Cristo González: De volta ao onze inicial, depois de recuperar de lesão, o extremo espanhol voltou a mostrar o porquê de ser um dos pilares do plantel. Assistência brilhante para o PRIMEIRO golo e várias tentativas perigosas para o Arouca. Apesar de algum receio inicial, o futebolista de 26 anos foi crescendo na partida.

David Simão: Capitão do Arouca e aos 34 anos continua a mostrar qualidade. Apesar de algum cansaço, que levou mesmo à substituição aos 79 minutos, o médio português foi um pilar na organização do jogo. Possante, mas clínico nos passes, David Simão foi importante nas várias fases do jogo.

Nico Mantl e Lucas França: Ambos os guarda-redes estiveram em destaque. Várias defesas ao longo do encontro e não permitiram mais que o único golo da partida.