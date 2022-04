O Arouca deu um passo muito importante rumo à manutenção na I Liga. A vitória frente ao Portimonense permite-lhe, antes de tudo, passar mais uma jornada acima dos lugares de despromoção e coloca pressão nos perseguidores, que ainda vão a jogo esta jornada.

Ciente de que um triunfo lhe poderia abrir horizontes para uma reta final de campeonato positiva, o Arouca entrou de olhos postos na baliza adversária, na qual brilhou Payam, ao travar os remates de André Silva e Alan Ruiz nos primeiros dez minutos.

Mais tranquilo, o Portimonense aguentou a pressão inicial arouquense e, aos poucos, equilibrou o encontro, ainda que as melhores ocasiões continuassem a surgir junto da sua área. Os suspeitos de costume, André Silva e Alan Ruiz, continuavam a testar os reflexos de Payam, que dava espetáculo na baliza algarvia.

Só nos últimos suspiros do primeiro tempo é que o Portimonense deu um ar de sua graça no ataque. Primeiro foi Relvas, de cabeça, a atirar à figura de Victor Braga. Em cima do intervalo, Angulo fugiu pela direita, acercou-se da pequena área, mas cruzou para uma zona onde não estava qualquer companheiro de equipa.

Com o intervalo pelo meio, o Arouca foi do susto à euforia em pouco tempo. Numa jogada tirada a régua e esquadro, Alan Ruiz deixou David Simão na cara do golo e o médio não perdoou (50m).

A partir daí, o jogo entrou numa dimensão mais tática, que o Portimonense apenas conseguiu romper no último quarto de hora. Welinton Júnior fez a bola passar perto do poste da baliza de Victor Braga, que teve de se aplicar para travar as tentativas de Carlinhos e Fabrício.

Ainda que mais interessado em segurar a vantagem do que propriamente em dilatá-la, o Arouca podia ter dado a estocada final na partida aos 84 minutos, quando Pité atirou à barra.

Ainda assim, a vitória não fugiria aos arouquenses, não sem antes passarem por um último calafrio, numa bola largada por Victor Braga que quase resultava no empate.

Desta vez, não houve imprevistos para o Arouca, que regressou às vitórias num momento decisivo da I Liga e vai ver, no sofá, o que faz a concorrência.