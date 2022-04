FIGURA: Alan Ruiz

O que lhe falta nos momentos em que a equipa não tem a bola, sobra-lhe no talento como a trata sempre que a recebe. É um jogador diferenciado numa equipa batalhadora como a de Arouca, pela capacidade técnica e visão de jogo apurada. Esses atributos permitiram-no descobrir David Simão para o 1-0. Um tratado com a bola nos pés.

Momento: aritmética de um golo que vale ouro (50 minutos)

A primeira parte tinha fechado com um enorme susto na área arouquense e, durante o intervalo, houve troca de centrais, com Abdoulaye a tomar o lugar de Galovic. A vida parecia complicar-se para o Arouca, até que Quaresma, Alan Ruiz e David Simão desenharam uma jogada perfeita, que resultou num golo importantíssimo. Para a história do jogo e, quiçá, do próprio campeonato.

OUTROS DESTAQUES

André Silva: Mais uma exibição de grande nível da principal figura do Arouca, esta temporada. Fisicamente poderoso, deu muito que fazer aos defesas do Portimonense. Tentou o golo em duas ocasiões, mas perdeu os duelos para o guardião contrário.

David Simão: Desde que voltou a Arouca, o meio-campo da equipa de Armando Evangelista ganhou outra consistência. Hoje, até no ataque fez a diferença. Revelou enorme frieza num momento de capital importância para a época arouquense.

Payam: Ocupou o lugar do castigado Samuel Portugal e deu espetáculo na baliza do Portimonense. Só na primeira parte teve quatro intervenções decisivas e vistosas. Pouco podia fazer no lance do golo de David Simão.

Victor Braga: se na primeira parte brilhou mais o seu colega de posição, o guarda-redes do Arouca também foi preponderante entre os postes, nomeadamente na segunda parte. Sobressai a grande defesa a remate de Welinton Júnior, a quem negou o 1-1 já dentro dos últimos 20 minutos.

Carlinhos: Deu alguma lucidez ao meio-campo do Portimonense e foi um dos elementos em destaque no "miolo" da sua equipa.