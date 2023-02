O Arouca regressou neste sábado aos triunfos (1-0), três jornadas depois, alcançando à condição Casa Pia e Vitória de Guimarães no patamar dos 30 pontos, às portas da Europa. Um tango soberbo de Alan Ruiz, logo após o intervalo, sentenciou a quinta derrota do Santa Clara nas últimas sete rondas da Liga.

O 10 argentino bailou sobre três adversários ao minuto 49, num momento de rara magia no relvado arouquense. Triunfo justo da equipa local perante uma formação açoriana que se encontra numa posição muito delicada, no antepenúltimo lugar, ao alcance do Marítimo.

FICHA DE JOGO

Os treinadores apostaram em esquemas táticos similares – 4x2x3x1 -, originando um bloqueio de vias para as balizas contrárias. Os extremos do Santa Clara tinham nítidas instruções para acompanhar as subidas dos laterais do Arouca, contribuindo para uma diminuição dos espaços disponíveis no meio-campo da equipa visitante.

A formação dos Açores procurava surpreender o adversário com investidas rápidas e esteve muito perto de o conseguir ao minuto 18, quando Paulo Henrique cruzou na esquerda para o coração da área. Porém, Gabriel Silva cabeceou incrivelmente ao lado, desperdiçando uma oportunidade soberana.

O Arouca demorou a entrar no jogo mas cresceu a partir da meia-hora e mereceu chegar à vantagem no marcador após o intervalo, à terceira tentativa. Antes do interregno, Gabriel Batista negou duas ocasiões flagrantes para os locais.

Ao minuto 44, Mateus Quaresma bateu para a frente, Diogo Calila falhou o corte e Dabbagh isolou-se, atirando em excelente posição para defesa do guarda-redes do Santa Clara. Na sequência do pontapé de canto, foi Alan Ruiz a atirar com selo de golo para nova intervenção providencial de Gabriel Batista.

Jorge Simão percebeu que o jogo estava a fugir do controlo da sua equipa e fez uma alteração ao intervalo, trocando Costinha – ainda longe do ritmo ideal após longa ausência por lesão – por Adriano, reforçando desta forma o setor intermediário. Contudo, o Arouca colocou-se em vantagem no reatamento.

Alan Ruiz recebeu a bola à entrada da área do Santa Clara, passou por Kento Misao, depois por Adriano, tocou entre as pernas de Paulo Henrique e rematou com a biqueira do pé esquerdo para o fundo das redes, com uma classe impressionante.

O 10 argentino que passou pelo Sporting assume-se como uma mais-valia para esta formação arouquense, apresentando uma qualidade acima da média. O golo deste sábado candidata-se a um dos melhores da jornada.

O Santa Clara sentiu o tento consentido e ficou em risco de sofrer o segundo pouco depois. Em mais uma hesitação incompreensível da defesa visitante, Quaresma bombeou a bola para a frente, Antony ganhou de cabeça e Dabbagh arrancou para o 2-0 (63m). O lance viria a ser anulado por fora de jogo de 33 centímetros do avançado da Palestina.

O Arouca foi baixando linhas, a equipa dos Açores aumentou a pressão em busca do empate mas não conseguiu criar verdadeiro perigo, permitindo à formação orientada por Armando Evangelista gerir o resultado até ao apito final.