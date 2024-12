*Por Simão Duarte

Na receção ao Santa Clara, o último classificado Arouca voltou às vitórias na Liga, algo que não acontecia desde 22 de setembro, há sete jornadas! Perante a grande surpresa do campeonato, foi surpreendente a capacidade arouquense de se impor no jogo e anular o adversário, conquistando, pela margem mínima, os primeiros três pontos da era Vasco Seabra.

Lobos de Arouca entraram de garras afiadas

Relativamente ao último encontro, ambos os técnicos registaram duas mudanças. Do lado dos comandados de Vasco Seabra, Weverson e Pedro Santos renderam Danté e David Simão, já Vasco Matos promoveu as reentradas de Frederico Venâncio e Safira para os lugares de Klismahn e Matheus Pereira.

Ainda que o jogo tenha começado a ritmo médio/baixo, desde cedo os arouquenses assumiram as rédeas do encontro e mostraram uma enorme vontade de reverter a situação na tabela em que se encontram. O Santa Clara, de forma algo invulgar, revelou bastantes dificuldades em chegar ao ataque, algo impulsionado pelos comandados de Vasco Seabra, que encostavam os adversários à parede.

Apesar da circulação de bola e intensidade no jogo, a primeira chance surgiu apenas aos 15 minutos, quando Loum recuperou muito bem a posse de bola em zona subida e assistiu Jason, com o desvio do espanhol a não ter a precisão necessária. Daí em diante, a equipa de terras de Santa Mafalda somou um punhado de chances, das quais a mais flagrante pertenceu a Morlaye Sylla: na sequência de um canto, o médio aproveitou uma segunda bola para atirar à barra.

Antes do intervalo, nota ainda para a saída por lesão de Henrique Araújo, com o ponta de lança a mostrar-se frustrado, pois ainda não conseguiu encontrar a melhor forma no vale de Arouca.

Jason Remeseiro trouxe o brilho extra necessário

No arranque do segundo tempo, o filme do encontro manteve-se, com o poderio dos caseiros a fazer-se sentir em igual intensidade, faltando apenas um pitada extra na tomada de decisão à frente da baliza. Tal apareceu ao minuto 66, com Jason a repetir o brilhantismo que mostrou na Amadora: na cobrança de livre à entrada da área, colocou-a eximiamente no fundo das redes. Gabriel Batista ainda tocou no esférico, mas nada podia fazer para evitar este belo golo.

Vasco Matos apercebeu-se que era preciso mudar algo e trocou quatro peças, mas o desfecho já estava decidido. Assim, o Arouca conquistou o primeiro triunfo desde há já muito tempo, fazendo com que o Santa Clara continue sem vencer ao jogar no vale arouquense e tenha interrompido um ciclo de quatro vitórias consecutivas.

Na próxima jornada, o Arouca desloca-se ao terreno do Casa Pia. Já o Santa Clara regressa a Alvalade a meio da semana, em jogo para a Taça de Portugal.

FIGURA: Jason Remeseiro

Após um início de época algo distante da forma que revelou na temporada transata, a melhor versão de Jason está de volta. O experiente extremo espanhol continua a assumir-se como a principal figura do ataque arouquense e, este domingo, repetiu a façanha que fez na ida à Amadora.

MOMENTO: Cobrança do livre de Jason, minuto 67

Um livre para o Arouca à entrada da área, cobrado por Jason, começa mesmo a ser sinónimo de golo. Com nova cobrança muitíssimo eficaz, o espanhol fez o único tento da partida e com classe! Mais do que um livre eximiamente cobrado, pode muito bem ter sido também um pontapé na crise de resultados arouquenses.

POSITIVO: Crença arouquense

Se nos encontros anteriores o estado anímico dos Lobos de Arouca não foi o melhor e, inclusive, acabou por transformar possíveis vitórias em pontos perdidos, neste encontro foi precisamente a crença arouquense do início até ao final que os manteve com o controlo do encontro e a terminarem justamente com a vitória