A FIGURA: Alan Ruiz

Alan Ruiz está a caminho dos 30 anos e já transmite a sensação de que podia ter alcançado outros voos na sua carreira. A qualidade daquele pé esquerdo é inegável, a frieza no trato da bola, como se o tempo parasse e nada nem ninguém em seu redor fosse relevante, é um condimento ao alcance de jogadores com qualidade superior. Os sete golos que marcou no Sporting, na época 2016/17, mereciam melhor sequência. Regressou a Portugal pela porta do Arouca e está melhor do que antes, mais refinado, sem perder os principais argumentos do seu jogo. Três golos e quatro assistências na presente temporada.

O MOMENTO: a bailar até ao fundo da baliza (49m)

O Arouca tinha desperdiçado duas grandes oportunidades em cima do intervalo e quebrou o nulo após o reatamento com uma obra de arte de Alan Ruiz. O argentino recebeu à entrada da área e bailou até ao fundo da baliza do Santa Clara. Passou por Kento Misao, depois por Adriano, tocou entre as pernas de Paulo Henrique e rematou com a biqueira do pé esquerdo para as redes açorianas. Um golaço.

OUTROS DESTAQUES

David Simão: mais um pé esquerdo de qualidade acima da média no plantel do Arouca. Verdadeiro pêndulo no setor intermediário da equipa orientada por Armando Evangelista, o médio de 32 anos demonstra inteligência no posicionamento e nas movimentações, gerindo com mestria o esforço despendido. É raro vê-lo a errar um passe, o melhor elogio que se pode fazer a um valor seguro do futebol português.

Mateus Quaresma: um, dois, três esquerdinos em destaque na vitória arouquense. O lateral brasileiro de 26 anos fechou o corredor com categoria e fez vários lançamentos perigosos para o ataque. Travou um duelo intenso com Gabriel Silva e acabou por sair por cima, face ao resultado final.

Kenedy Boateng: foi a melhor unidade de um setor defensivo que continua a dar dores de cabeça ao treinador do Santa Clara. Em Arouca, o último reduto açoriano voltou a apresentar debilidades, dando demasiado espaço ao adversário. Porém, Boateng escapou à mediania e evitou males maiores.

Gabriel Silva: não será habitual colocar dois jogadores que entraram em confronto direto - Mateus Quaresma e Gabriel Silva - no mesmo espaço de destaque, mas o brasileiro do Santa Clara merece a menção honrosa por ter sido aquele que mais remou contra a maré, mesmo quando Jorge Simão mexeu e introduziu novas unidades no setor ofensivo. Falhou uma oportunidade flagrante na etapa inicial, mas nunca desistiu.