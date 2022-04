Momento do jogo: capitão não deu o exemplo, minuto 72

O Arouca já tinha feito o mais difícil, adiantar-se no marcador perante um adversário de qualidade e bem organizado, e parecia controlar a reação açoriana, até aí tímida. Só que, num lance de aparente simples resolução, Thales complicou, aliviou a bola de forma defeituosa para a entrada da sua área, e daí nasceu o golo do empate do Santa Clara. A este nível, os erros pagam-se caros, já se sabe.

Figura do jogo: André Silva picou o ponto, mas não chegou

Apesar de ter demonstrado a atitude competitiva que lhe é caraterística, não se pode dizer que o jogo lhe estivesse a correr por aí além, mas o faro pelo golo fê-lo estar no sítio certo para aproveitar um mau corte de Pierre Sagna, aos 54 minutos. De resto, foi o avançado combativo de sempre e a referência do ataque do Arouca.

Outros destaques:

Arsénio

Ao contrário do que foi sendo habitual ao longo da época, o Arouca foi mais contundente pelo flanco canhoto, com reflexos na exibição de Arsénio. Objetivo com a bola, como é seu timbre, não se acanhou na hora de atirar à baliza contrária, dispondo de três ocasiões prometedoras na etapa inicial. Para além disso, mostrou-se atento e muito disponível nos momentos defensivos.

Victor Braga

O guarda-redes costuma figurar nas colunas dos destaques do Arouca, “culpa” da sua qualidade e da segurança que transmite aos companheiros. Sem culpas no golo sofrido, mostrou bons reflexos num remate à queima de Tagawa. Seguro com os pés, ajudou a pautar a saída de bola dos arouquenses.

Allano

Grande disponibilidade física, potência com a bola controlada e atrevido no momento da definição. Allano foi tudo isto no lado esquerdo do ataque do Santa Clara, aproveitando a proximidade de Lincoln para, em conjunto, desenharem grande parte dos lances de perigo dos açorianos. Faltou-lhe, ainda assim, frieza no último toque.

Marco

Ao longo de todo o jogo, ouviu das boas dos adeptos do Arouca por ir retardando a reposição da bola em jogo, os mesmos que foram ao desespero quando, no minuto 90, parou um remate com selo de golo de Dabbagh. Sereno em todos os momentos, o guarda-redes voltou a valer pontos ao Santa Clara.