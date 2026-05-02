O Arouca confirmou a décima presença na elite do futebol nacional ao empatar com o Santa Clara a duas bolas, no dia do feriado municipal do concelho arouquense, em memória da sua padroeira, Rainha Santa Mafalda. Assim, o distrito de Aveiro continuará a ter o seu único representante na Liga, com os Lobos de Arouca a atingirem a sua sexta época consecutiva na primeira divisão.

Em relação às escolhas dos dois treinadores, Vasco Seabra promoveu os regressos ao onze de Javi Sánchez e Alfonso Trezza. No Santa Clara, Djé Tavares rendeu Pedro Ferreira.

Recorde o filme do jogo.

Arranque de pé na tabua e final efervescente

Foi intenso o início do encontro, com os arouquenses a somarem, desde cedo, uma série de aproximações à baliza dos açorianos, ainda que não existissem remates. No primeiro, surgiu o 1-0: cruzamento largo de Bas Kuipers pela esquerda para a zona do segundo poste, onde Esgaio, com um cruzamento/remate, viu Lee Hyunju completar o lance, encostando para o fundo das redes. No lance imediatamente a seguir, ao minuto 10, os açorianos conquistaram um canto e, de cabeça, Gabriel Silva assinou o golo do empate.

Depois do período inicial, a par com a chuva, os ânimos arrefeceram, até porque o jogo somou várias paragens - por lesão (Guilherme Romão saiu lesionado aos 22 minutos) e por faltas a meio campo e por bolas paradas. Quebras de ritmo constantes que foram tirando cadência aos fios de jogo das duas equipas, que passaram a ter mais dificuldades em chegar às balizas adversárias. As exceções à regra foram um remate de van Ee, para defesa atenta de Gabriel Batista ao minuto 21, e o golo anulado ao Santa Clara, ao minuto 36, que teria sido o bis de Gabriel Silva.

Ainda antes do intervalo, os dois treinadores, Vasco Seabra e Petit, foram expulsos por palavras, com o técnico dos arouquenses a sair do banco quase de imediato e o treinador dos açorianos a demorar mais uns momentos.

A bola parada resolveu o que ninguém fez de bola corrida

Com o reatar da partida, e já sem os treinadores principais junto aos bancos, ambas as equipas registaram um agravamento da situação com que terminaram o primeiro tempo: do minuto 46 até perto da hora de jogo, ambas as equipas somaram inúmeras perdas de bola, especialmente a meio-campo, terminando precocemente as suas incursões para o ataque.

Ao minuto 56, Djé Tavares, na passada, ensaiou o primeiro remate do segundo tempo, depois de se colocar nas costas da defensiva adversária. O Arouca respondeu no minuto seguinte, com um remate de fora da área de van Ee, para defesa segura de Gabriel Batista. O Santa Clara deu seguimento à boa entrada no segundo tempo ao sufocar os arouquenses por volta da hora de jogo, com Djé Tavares a protagonizar os lances de perigo. Aos 60 minutos, na sequência de um canto, viu Arruabarrena defender o tento como um guardião de futsal. Cinco minutos depois, Matías Rocha, com um corte providencial, evitou o golo.

As coisas não corriam bem para os arouquenses e os sinais não eram animadores. É que, além do Santa Clara estar por cima e os arouquenses não estarem a conseguir dar resposta, Lee Hyunju viu o segundo amarelo ao minuto 66 e reduziu a equipa de Seabra a dez unidades. Mas a partir do banco, os Lobos de Arouca reorganizaram-se estrategicamente dentro de campo e conseguiram reduzir o ascendente adversário. Além disso, fizeram o 2-1 ao minuto 83, com um cabeceamento cruzado de Esgaio num canto.

Na reta final, quando tudo indicava que o triunfo arouquense se iria confirmar, o Santa Clara fez o 2-2, por Elias Manoel, trazendo justiça ao resultado, especialmente depois da segunda parte bem conseguida pelos açorianos.

FIGURA: Tiago Esgaio (Arouca)

Com um golo e uma assistência, o lateral-direito e capitão dos arouquenses voltou a rubricar uma boa exibição, na qual, como é sua imagem habitual, esteve bastante presente nos momentos defensivo e ofensivo.

MOMENTO: O apito final do árbitro

Após o apito final, o Arouca confirmou a manutenção, mas a festa fez-se nas bancadas, nem tanto dentro de campo, até porque, dois minutos antes do apito final do árbitro, os arouquenses estavam em vantagem e consentiram o empate já bem perto do final.

POSITIVO: A disputa dentro de campo

Com as contas da manutenção por confirmar, mas onde tanto Arouca como Santa Clara não estavam tão aflitos quanto outros emblemas, certo é que ambas as equipas proporcionaram, na maioria do tempo deste encontro, um bom espetáculo, onde os açorianos, depois de sofrerem os dois golos arouquenses, souberam sempre reagir e reestabelecer o empate.