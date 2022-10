Histórico.



Ao sétimo confronto junto à Serra da Freita, o Arouca derrotou o Sporting pela primeira vez. O triunfo acaba por confirmar o bom início de época dos arouquenses que estão no sétimo lugar à condição e a três pontos… dos leões.



A partida acabou por ficar decidida com um golo de João Basso, aos 47 minutos, na sequência de um pontapé de canto. Foi o décimo golo de bola parada sofrido pelos vice-campeões, um número nunca visto desde a chegada de Amorim.



Pese o desaire, a primeira parte do Sporting foi boa. Mesmo com as seis alterações na equipa inicial – Essugo, Rochinha, Arthur, Esgaio e Nazinho foram titulares, além do regressado Pedro Gonçalves -, a qualidade do jogo dos leões foi satisfatória.



O Sporting teve quatro boas situações para abrir o marcador apesar de o Arouca ter deixado o primeiro aviso por Bukia. Depois, Trincão e Rochinha desperdiçaram na cara de De Arruabarrena enquanto Inácio errou no alvo por muito pouco após um livre de Pedro Gonçalves.



Até ao intervalo, o guarda-redes uruguaio do Arouca ainda impediu o golo que poderia ser da redenção de Esgaio (43m).



Depois do desperdício, uma cabeçada para a história... do Arouca



Os arouquenses terminaram a primeira parte como acabaram a segunda: com uma aproximação à baliza do Sporting. Se Adán evitou com uma boa defesa o golo de Bukia (atenção, o contra-ataque da equipa de Evangelista foi perfeito), nada pôde fazer para travar o cabeceamento certeiro de Basso.



Amorim não esperou muito tempo e de pronto, lançou Ugarte, Porro e St. Juste. Volvidos quatro minutos, entraram Nuno Santos e Edwards. O Arouca baixou as linhas, roubou espaço entre o meio-campo e o ataque e obrigou o Sporting a usar a abusar do jogo exterior para criar perigo.



Pedro Porro ficou a centímetros do empate e deu o mote para assalto dos leões à área contrária. Faltaram, porém, rasgo ao ataque leonino. Ainda assim, o empate esteve perto não fosse a defesa de De Arruabarena a cabeceamento do ‘avançado’ Coates aos 90+1.



O Sporting tarda em encontrar consistência na Liga e pode perder o quarto lugar já esta jornada. Ao mesmo tempo, os leões podem alcançar o apuramento para os oitavos de final já na próxima terça-feira.



Na liga, o leão não é o predador: está a 12 pontos do líder Benfica e quatro do segundo, FC Porto.