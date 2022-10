Figura: João Basso



O capitão foi o rosto da superação, da coragem e da ousadia do Arouca. O defesa brasileiro teve duas ações absolutamente decisivas que contribuíram e muito para o triunfo histórico dos arouquenses. João Basso conseguiu desarmar Pedro Gonçalves quando este se preparava para rematar já na área e depois, antecipou-se a Nazinho e Essugo e resolveu o encontro com um golpe de cabeça. Guardou nova intervenção decisiva para o minuto 90+6 a cortar o cruzamento de Porro que seguia para Coates. Decisivo, pois.





Momento do jogo: Basso nas alturas, minuto 47



O Sporting até tinha criado as melhores ocasiões para marcar pese a boa réplica do Arouca. O jogo mudou de figura aos 47 minutos quando João Basso, entre Nazinho e Essugo, desviou o canto batido por David Simão para o fundo da baliza de Adán. Os arouquenses agarraram-se à preciosa vantagem e não mais a largaram.







Outros destaques:





Pedro Gonçalves: regressou às origens ou seja, jogou como médio-centro ao lado de Essugo. O internacional português começou muito bem a partida, organizou jogo ofensivo do Sporting, viu linhas de passe onde estas não pareciam existir (o lance em que isola Trincão é sintomático) e surgiu a espaços em zonas de finalização. Eclipsou-se na segunda parte quando os leões estavam em dificuldades, reaparecendo para um remate ao lado na área já nos minutos finais.



Bukia: foi o melhor elemento do Arouca na primeira metade. O extremo teve nos pés as duas melhores ocasiões dos aroquenses nessa etapa. Se o primeiro aviso saiu fácil para Adán, a segunda tentativa só não deu golo por mérito do espanhol. Continua a afirmar-se como um dos bons valores da Liga.



De Arruabarrena: fez um belo jogo. O guarda-redes do Arouca esteve irrepreensível em todas as ações (e não foram poucas) no encontro. O uruguaio começou por travar um remate de Trincão, seguindo-se uma «mancha» impecável perante Rochinha. Mais tarde, impediu o golo de Esgaio com uma defesa de recurso e nos descontos, tirou um golo cantado a Coates. Enfim, foi gigante.



Porro: o lateral é um jogador com características diferentes na Liga e preponderante na forma de jogar do Sporting. Esgaio regressou e fez um jogo competente, mas não tem o nivel do espanhol a atacar. E Porro, quando entrou, mostrou isso mesmo. Deu uma vida nova ao corredor direito, esteve perto de empatar a partida e de uma assistência perfeita para Coates.