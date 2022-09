Figura: Mateus Quaresma

Se Lameiras passou ao lado do jogo em muito se deve à oposição determinada de Quaresma, um lateral de grande disponibilidade física e propensão ofensiva. Essa sua faceta ficou bem patente no lance que valeu o 2-1 ao Arouca, no qual partiu desde o seu meio-campo, combinou com Arsénio, deixou vários adversários para trás e rematou colocado. Uma exibição de encher o olho.

Momento: minuto 90+8', Zubas compromete com penálti escusado

O Arouca ainda respirava de alívio por um golo anulado, pouco antes, por 46 centímetros, quando Zubas, após socar uma bola bombeada para a área, agarrou Safira, de forma displicente, e cometeu a grande penalidade que daria o 2-2 ao Vitória de Guimarães. Num jogo repleto de erros individuais, este foi, certamente, o que mais pesou no resultado.

OUTROS DESTAQUES

Bukia: Com talento para dar e vender, Bukia é presença assídua neste espaço. Mesmo num jogo em que a equipa canarinha não atacou assim tanto, foi um dos escapes nos momentos em que os arouquenses procuraram soltar-se no ataque e foi dele o golo. Saiu cedo do jogo, de forma surpreendente.

Tiago Esgaio: Travou duelos intensos com Nélson da Luz, na primeira parte, mas, mesmo perdendo alguns deles, nunca virou a cara à luta. Com a bola, obrigou Bruno Varela a defesa apertada, aos 18 minutos, e deixou Mújica na cara do golo, aos 56, com um passe magistral.

Nélson da Luz: Com boa capacidade técnica e poderoso fisicamente, Nélson da Luz ganhou muitos duelos com os defesas do Arouca, sendo um dos maiores desequilibrados dos vimaranenses. Merecia melhor acompanhamento na etapa inicial.