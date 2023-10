O Arouca, da I Liga, venceu este sábado a UD Oliveirense, da II Liga, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, em jogo de preparação.

Os golos da equipa treinada por Daniel Ramos foram apontados por Lawal (11m), Rafa Mújica (58m e 67m) e Morlaye Sylla (61m).

Noutro encontro de preparação entre equipas da I e II Liga, este sábado, com vista à terceira eliminatória da Taça de Portugal no próximo fim de semana, o Torreense bateu o Estoril por 2-0, no Estádio António Coimbra da Mota.

Na casa do Estoril, os golos do Torreense foram apontados por João Afonso e por Welthon, um em cada parte.

Na Taça, no próximo sábado, o Arouca visita o Felgueiras (19h00). No domingo, o Estoril é visitante do Sintrense (11h00) e, às 14 horas, o Torreense recebe o Rio Ave. Também no domingo, pelas 20 horas, a UD Oliveirense recebe o Boavista.