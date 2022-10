Armando Evangelista, treinador dos arouquenses, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após o triunfo por 1-0 contra o Sporting, numa partida da 11.ª jornada da Liga:



«O segredo é meu trabalho, o da minha equipa técnica e dos meus jogadores. Preparámos a estratégia para o jogo, sabendo quais os pontos fortes do Sporting e o que era necessário fazer para os anular. E depois queríamos aproveitar o espaços que o Sporting pudesse conceder.



O facto de estarmos a somar pontos há vários jogos ajuda no trabalho semanal. A motivação é outra e o estado de espírito para assimiliar o que se pretende também. Há que aproveitar isso. Estes três pontos valem o mesmo. Queremos continuar a somar, não ganhamos nada. É óbvio que ficámos orgulhosos por ganhar ao Sporting. Nunca o Arouca tinha conseguido. Isso mostra o quão difícil é ganhar a estas equipas quando se está no Arouca.



Temos de continuar a trabalhar com dedicação. Só assim vamos continuar a somar pontos. Sabemos que não vamos ganhar nem pontuar sempre. É preciso saber lidar com as derrotas da mesma forma que se lida com as vitórias.»



[Sobre as alterações na equipa inicial do Sporting]:



«Não estava à espera, sou sincero. Não esperava que o Sporting fizesse seis alterações, mas qualquer jogador que está no plantel deles, tem qualidade para lá estar. Não é por isso que o Sporting deixa de ser forte. O Sporting tem uma forma de jogar muito vincada, dá muita largura, coloca muita gente entre linhas e faz construção quase sempre a três. Ataca muito a profundidade com homens rápidos. Essa é a matriz do jogo do Sporting. Não tivemos de alterar nada do que estava planeado por causa dessas alterações.



Se pudesse jogar 90 minutos no meio-campo defensivo do Sporting, jogava. O Sporting empurrou-nos para trás. Teve oportunidades, é verdade, mas o Arouca também. Tivemos duas ou três transições muito bem conseguidas. Isso demonstra a tranquilidade que tivemos com bola. Sem bola, fomos capazes de anular o jogo ofensivo do Sporting. O mérito é dos jogadores. Provavelmente, a tranquilidade que temos na tabela, ajudou. O facto de termos pontuado de forma consecutiva em vários jogos dá confiança, ajuda a que os jogadores não se sintam pressionados.»