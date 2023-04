FIGURA: Ignacio de Arruabarrena

Que guarda-redes que mora em Arouca! O guardião de 26 anos, ex-Montevideo Wanderers, a cumprir a primeira época na Europa, voltou a ser determinante para mais um resultado positivo dos arouquenses, com várias defesas importantes a negar o empate e até, contas feitas, uma possível reviravolta do Vizela. A mais importante foi a do penálti a Samu perto do intervalo, mas também são de destacar as defesas a Guzzo ainda na primeira parte e a Zohi na segunda, entre a segurança que foi dando à equipa na retaguarda. Segunda jornada consecutiva a defender penáltis, depois do que negou a Pedro Gonçalves no empate em Alvalade.

MOMENTO: Arruabarrena defende penálti a Samu (45+4m)

O golo de Morlaye Sylla deu vantagem ao Arouca, a defesa de Ignacio de Arruabarrena fecha, provavelmente, a vitória da equipa da casa. Num momento importante, perto do intervalo, o uruguaio negou o 1-1 a Samu, de grande penalidade, a mesma forma como Sylla tinha feito o 1-0. Decisivo.

OUTROS DESTAQUES

Raphael Guzzo: o médio esteve ativo desde início e envolvido em algumas das primeiras – e melhores aproximações do Vizela à baliza do Arouca. Testou Arruabarrena com três remates que obrigaram o uruguaio a trabalhos sérios e a atenção e foi combinando bem com os colegas de equipa no terço ofensivo.

Morlaye Sylla: não fez uma exibição de encher o olho, mas cumpriu e, mais do que isso, o guineense está ligado diretamente ao resultado. Marcou com classe e calma o penálti que, aos 12 minutos, deu vantagem ao Arouca e que acabou mesmo por dar o triunfo à equipa comandada por Armando Evangelista.

Friday Etim: rendeu um apagado Osmajic ao intervalo – o montenegrino acabou por não beneficiar de muitos espaços face ao bloco baixo do Arouca – e deu mais energia ao ataque do Vizela nos segundos 45 minutos, com muitos duelos ganhos na garra e na vontade aos adversários, a proporcionar aproximações e algumas ocasiões de perigo.

João Basso: 58 minutos de competência e rigor defensivo, sobretudo pelo maior trabalho que o Vizela foi dando ao setor mais recuado do Arouca. Ganhou os duelos aos adversários e fez cortes importantes, numa exibição regular daquele que foi considerado o defesa de março na I Liga. Acabou por sair para dar lugar a Opoku com queixas no tronco, depois de um lance dividido com Friday Etim logo a abrir a segunda parte. Ainda aguentou mais dez minutos em prol da equipa, mas não deu para mais.