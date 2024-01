A FIGURA: Rafa Mújica

O avançado espanhol continua a protagonizar uma excelente temporada. Bisou, chegou aos 11 golos na Liga e já só está atrás de Simon Banza e Viktor Gyökeres no topo dos artilheiros do campeonato. A defesa vizelense deixou muito espaço nas costas e o atacante arouquense não podia pedir melhor contexto. Teve espaço para correr e mostrou vários atributos: um bom remate de fora da área para fazer o 1-0 e um cabeceamento a sobrevoar Buntic na segunda parte.

O MOMENTO: autogolo de Matheus Pereira, 50m

O 2-0 ao intervalo já era difícil de reverter, mas o Vizela sofreu logo a abrir a segunda parte e deitou por terra qualquer aspiração de dar a volta ao resultado. Jason tentou servir Mújica, Matheus Pereira queria intercetar o passe, mas marcou na própria baliza.

OUTROS DESTAQUES

Cristo González

Classe, irreverência e qualidade. Mais um espanhol acima da média nesta equipa do Arouca. Teve pormenores deliciosos durante o encontro, sobretudo frente a Escoval, que nunca encontrou forma de o parar, como no lance do penálti ou do 5-0, em que Cristo aproveitou a passividade vizelense e apontou um belo golo.

Jason

Não quis ficar atrás dos compatriotas e também assinou um excelente jogo. Esteve na origem no lance do 3-0 e não desistiu da bola no lance do 4-0, tirando o cruzamento para golo de Mújica.

Pedro Moreira

O médio de 34 anos acompanha o Arouca há vários escalões e, este domingo, Daniel Sousa deu-lhe os primeiros minutos esta temporada, isto depois de ultrapassado o calvário das lesões.

Samuel Essende

Teve de sair aos 43 minutos, com evidentes problemas físicos. Contudo, até aí, foi o verdadeiro sinal de perigo do lado vizelense. Ameaçou num par de ocasiões, mas não conseguiu marcar.