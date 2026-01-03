Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Arouca por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Arouca

«Depois de três derrotas seguidas, o resultado é o mais importante. Mas temos que melhorar, temos que ter mais personalidade com bola, porque é normal e humano quando estás no fundo da tabela teres medo de errar e de fazer, mas é aí que está a chave para melhorar se não, não conseguiremos. É a primeira vitória depois de seis meses e por isso estou muito feliz, também porque a malta merece.»

As bolas paradas foram trabalhadas ou isso também de deveu ao fator sorte?

«A sorte ajuda sempre, mas não existe. Isto foi trabalho, sem dúvida. Tivemos cabeça fria, respeitámos o trabalho feito e os jogadores foram impecáveis nisso. Também nas bolas paradas. Como disse tínhamos de melhorar defensivamente e ofensivamente. Hoje foi dada uma resposta, mas temos de melhorar noutras situações.»

Qual foi o segredo para dar a volta ao resultado depois de estar a perder?

«O nosso compromisso, da equipa, é de um grupo forte e coeso e nós hoje ganhámos por isso. Depois de três derrotas e hoje dar a volta, foi um resultado muito importante.»

As mudanças no meio campo resultaram

«O Cícero não esteve nas opções dos 20 jogadores até ao último jogo. Esteve fora e isso é uma grande resposta para todos porque trabalhar como ele trabalhou para estar pronto como um dos melhores é um exemplo para todos. Sobre a situação tática na minha opinião quando falta um jogador com as caraterísticas de Yaya, é normal que tinha de encontrar outra forma para dar a garantia que ele dá. Depois o Joe Hodge e o Juanse os dois equivalem-se na posição tática de ficar perto do médio mais posicional como é o Cícero. Hoje optei pelo Joe e a resposta foi positiva.»

A primeira vitória em casa a abrir 2026

«A nossa ideia é continuar. Temos de lutar até ao final da época e é assim que vai ser. É uma peça importante esta vitória, mas temos ainda muito trabalho pela frente.»

A eventual vontade de Yaya Sithole em sair

«Janeiro é um período para qualquer treinador, qualquer jogador e qualquer. Por respeito não vou falar de transferências. Não sabia disso, é uma coisa nova para mim não vou responder. Em relação ao Jordy (que saiu ao intervalo) sentiu um desconforto nada de grave, mas era melhor protegê-lo, para meter o Yefrei Rodriguez.»

Vitória moralizadora

«Sou uma pessoa muito concreta. Conto ter a mesma atitude dos meus jogadores. Quando perdem não são uma equipa fraca e quando ganham não são invencíveis. Temos muito trabalho pela frente. Estou consciente disso por isso não temos que sair desta forma de pensamento.»

*Declarações recolhidas por Arménio Pereira