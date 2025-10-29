O Estádio Municipal de Arouca está a ser alvo de uma intervenção, orçada em quase 600 mil euros, que visa a correção de diversas anomalias estruturais na bancada central. A duração da obra é estimada em cerca de cinco meses.

Os trabalhos de reparação incluem a impermeabilização da bancada principal, a instalação de drenos e canais de drenagem superficial, a execução de trabalhos de estabilidade no tardoz da bancada, a substituição de periféricos elétricos, a requalificação de quadros elétricos e a instalação de um sistema de ventilação.

Devido às obras, os sócios do Arouca com lugar anual serão «recolocados em setores definidos para o efeito», informou o clube, nas redes sociais.

«Neste sentido, a nível excecional, será obrigatório o levantamento do bilhete, nas bilheteiras do Estádio, para a entrada no encontro de domingo», avisa o clube do distrito de Aveiro em alusão à receção ao Moreirense (18h00), num jogo referente à 10.ª jornada da Liga.