A 89.ª edição da Liga arranca esta sexta-feira com o jogo entre o Benfica e o Arouca.



O Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO sobre o encontro inaugural do campeonato a partir do estádio da Luz. O pontapé de saída está agendado para as 20h15.



O Benfica inicia a Liga depois de já ter disputado uma partida oficial contra os dinamarqueses do Midtjylland, referente à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo e João Victor.



Por sua vez, o Arouca vai disputar o primeiro encontro oficial na época 2022/23. Evangelista está privado de Nino Galovic, Sema Velázquez e de Pedro Moreira enquanto David Simão é dúvida até à hora do apito inicial.



