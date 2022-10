A Câmara Municipal de Arouca pretende deixar de ceder o Estádio Municipal ao Futebol Clube de Arouca, a partir de junho de 2023.

A proposta de denúncia do contrato foi aprovada em reunião de Câmara, com votos favoráveis da maioria do PS, e abstenção dos vereadores do PSD.

Uma decisão que vem na sequência do conflito entre as duas partes, por ocasião da Feira das Colheitas, no final de setembro.

A autarquia anunciou concertos para o parque de estacionamento do estádio, mas o clube fechou o acesso ao espaço com cadeados. A GNR foi chamada ao local para cortar as correntes, mas os concertos acabaram transferidos para outro local.

O clube defendeu então que o acordo de cedência do estádio não permite uma «imposição autoritária», sem «concertação com o inquilino», mas a Câmara Municipal entende que o «incumprimento de obrigações contratualmente assumidas e assinadas» pelo clube gerou «graves e danosas consequências» para o município quando esse acolhia «o seu mais importante evento».

Contactada pela Lusa, a direção do clube não quis comentar o assunto, mas confirmou o pagamento à autarquia de uma renda anual de 7.460 euros pelo estádio.