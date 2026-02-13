O treinador do Arouca, Vasco Seabra, sublinhou a necessidade de a sua equipa ter os «pés assentes no chão», na visita ao Casa Pia, da 22.ª jornada da Liga. O treinador fez a antevisão do jogo, em conferência de imprensa, esta sexta-feira. Mateo Flores e Pedro Santos continuam lesionados e são as únicas baixas confirmadas no Arouca, para o jogo marcado para as 15h30 de sábado e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol:

Crescimento da equipa:

«Nunca nos damos por satisfeitos. Sentíamos a equipa a crescer e que as coisas iam acontecer, devido ao nosso trabalho e atitude. Temos tudo do nosso lado porque dependemos da nossa atitude. Vamos com essa confiança, mas com os pés assentes no chão.»

Sobre o Casa Pia:

«É um adversário que tem vindo a crescer, a mudança de treinador trouxe uma forma mais agressiva de jogar. Ganharam ao FC Porto e empataram na Madeira, o que também aumenta a confiança. É um campo difícil, especialmente com as condições meteorológicas. Temos de estar altamente preparados e capazes em todas as circunstâncias.»

Três golos de Barbero nos últimos quatro jogos:

«O Barbero seria sempre uma questão de tempo. É um jogador com golo, sentíamos isso no treino, mas, por um motivo ou outro, as coisas não estavam a acontecer. Esse momento cria desconforto ao ponta de lança.»