Cristo González, jogador do Arouca, em declarações na flash interview à Sport TV1, após a derrota por 3-0 na receção ao Sporting, na 25.ª jornada da Liga:

«[O que falhou?] A equipa trabalhou bem todo o jogo, o campo não estava nas melhores condições e, quando jogas contra os grandes, tudo se decide nos detalhes. O campo não ajudava, mas a equipa está bem e vai continuar a trabalhar.»

«[Qual a principal dificuldade que encontraram?] Acho que estivemos bem. É difícil jogar contra os grandes, mas fizemos o nosso jogo, tentámos, mas não deu.»

«[O Sporting é a melhor equipa do campeonato?] Para mim, é a melhor equipa que há em Portugal, os resultados e a tabela assim o dizem. Pessoalmente, gosto muito do jogo do Sporting. Foi difícil, mas a equipa fez um bom trabalho.»