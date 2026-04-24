Custódio Castro falhou a presença na flash interview e na conferência de imprensa após a vitória do Alverca sobre o Arouca, por 2-1, devido a uma indisposição.

O técnico acabou por ser substituído por um dos seus adjuntos, Ricardo Sousa, que prestou declarações aos jornalistas. Recorde-se que o Alverca garantiu, matematicamente, a permanência no principal escalão do futebol português esta sexta-feira.

Os golos dos ribatejanos foram apontados por Kaiky Naves e Marezi, sendo que os 38 pontos são suficientes para assegurar mais uma época na Liga.