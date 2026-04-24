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Há 41 min
Custódio falha «flash» e conferência de imprensa por indisposição
Ricardo Sousa substitui técnico principal do Alverca nas declarações após vitória sobre o Arouca
Complexo Desportivo do Alverca
Ricardo Sousa substitui técnico principal do Alverca nas declarações após vitória sobre o Arouca
Complexo Desportivo do Alverca
Custódio Castro falhou a presença na flash interview e na conferência de imprensa após a vitória do Alverca sobre o Arouca, por 2-1, devido a uma indisposição.
O técnico acabou por ser substituído por um dos seus adjuntos, Ricardo Sousa, que prestou declarações aos jornalistas. Recorde-se que o Alverca garantiu, matematicamente, a permanência no principal escalão do futebol português esta sexta-feira.
Os golos dos ribatejanos foram apontados por Kaiky Naves e Marezi, sendo que os 38 pontos são suficientes para assegurar mais uma época na Liga.
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TAGS: Liga Arouca Alverca Custódio Ricardo Sousa
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