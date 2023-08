Depois do fim do sonho europeu, após a derrota em casa do Brann (3-1), o Arouca volta a entrar em ação na Liga, desta feita em casa do Vizela.

Apesar de ter permitido a «remontada» dos noruegueses, Daniel Ramos demonstrou satisfação com vários aspetos do jogo europeu.

«Fizemos um bom jogo. É verdade que a equipa se distraiu em alguns momentos e fomos muito penalizados por isso, mas, em geral, estivemos bem. Houve dois lances que, com videoárbitro, teriam sido penálti e acabámos por estar fora. Contudo, a equipa sabe que está no caminho certo e estou muito orgulhoso. Mostrou personalidade, capacidade, resiliência e grande atitude competitiva. É isso que espero ver novamente em campo», disse o técnico dos arouquenses em conferência de imprensa.

Daniel Ramos também expressou a sua indignação pelo facto de a partida dos arouquenses, na quinta-feira, não ter tido transmissão televisiva em Portugal.

«Já faz parte do passado, mas é um assunto que não foi ultrapassado, porque nos doeu, custou ver que não fomos tratados de forma igual em situações similares a outras equipas portuguesas. Daí a nossa admiração, a nossa tristeza, portanto foi com grande lamento que vimos que a comunidade portuguesa e os adeptos, em geral, não conseguiram visionar um jogo da Liga Conferência Europa, quando devia ter sido transmitido», contestou.

«Vamos levar todas as armas possíveis, todas elas podem contar para um resultado positivo. Claro que há esse sentimento [de revolta] e, se isso resultar para conseguirmos um resultado positivo, levem tudo para campo. Todas as armas são necessárias», sublinhou.

O técnico arouquense considerou que o Vizela é um «adversário difícil» e destacou a «recuperação fantástica» dos minhotos em Alvalade, apesar da derrota por 3-2.

Daniel Ramos revelou ainda que os reforços uruguaios Matías Roche e Alfonso Trezza estão disponíveis e «mortinhos por jogar», enquanto Pedro Moreira e Vitinho estão em dúvida. Benji Michel é a única ausência confirmada.

O Arouca desloca-se ao terreno do Vizela, este domingo, para disputar a segunda jornada da Liga, às 20h30. Pode seguir o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.