Declarações do treinador do Arouca, Daniel Ramos, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-0 ante o Moreirense, em jogo da 9.ª jornada da I Liga:

«Tivemos uma muito boa entrada em jogo, acho que foi uma das nossas melhores, o Arouca bem, muito dinâmico, a querer ter bola, a ser empreendedor e a querer mandar no jogo. Com essa boa dinâmica que criámos, fomos tendo boas situações para nos aproximarmos da baliza e tivemos boas oportunidades, situações de finalização em que nos faltou um bocadinho. Quando se é melhor, quando se tem estas oportunidades, temos de aproveitar. Fomos para intervalo com sensação de injustiça por aquilo que produzimos.»

«Na segunda parte, o relvado esteve mais difícil e o Moreirense esteve mais baixo no terreno, a tentar explorar melhor as transições. Mandámos novamente do jogo, a errarmos mais, porque, por vezes, precipitávamos a jogada, mas, mesmo sim, a irmos à procura do resultado. Tentámos, tentámos e tivemos uma ou outra oportunidade, o domínio foi nosso. Foi um jogo mais que suficiente para conseguirmos os três pontos.»

[Se sente que tem condições para continuar no comando técnico do Arouca] «Enquanto vir um grupo determinado, a querer melhorar, trabalhar, comprometido na procura do melhor, sinto que sim.»