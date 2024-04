Antes do regresso a Barcelos, de onde é natural, Daniel Sousa assumiu que reencontrar o Gil Vicente vai ter «carga emocional pessoal».

«Tem uma carga emocional pessoal apenas. Não tem para a equipa e aqui o que interessa é a equipa, não o treinador. Agora, é óbvio que tenho carinho pelas pessoas que estão lá, mas não passa disso. Eu quero ganhar o jogo, como quero ganhar todos os outros», disse o treinador do Arouca, na antevisão ao jogo da 31.ª jornada da Liga.

Na última ronda, com uma vitória diante do Moreirense (1-0), os gilistas puseram fim ao ciclo de quatro jogos a perder, naquela que foi a estreia de Tozé Marreco.

«A mudança de treinador trouxe, logo à partida, um resultado positivo que já não estavam a conseguir nos jogos mais recentes. Trouxe a consolidação de alguns processos defensivos, de alguma solidez defensiva, que me parece que foi o mais óbvio no primeiro jogo. E traz sempre a crença de atingir o objetivo, que passa pela manutenção», vincou.

Rafa Mujica é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 20 golos, mas o Arouca não está focado em colocar o espanhol no topo da lista de goleadores, liderada por Viktor Gyökeres (24 golos).

«A equipa já o está a tentar ajudar, essa é a realidade e nós temos noção disso, mas nunca pode ser um objetivo da equipa em si. A equipa quer ganhar pontos. Se pudermos ajudar o Rafa, vamos ajudar, mas ele tem claro na cabeça dele aquilo que é mais importante. Se lhe perguntarem, ele vai dizer que prefere ganhar os três pontos do que marcar três golos, não tenho dúvida», frisou.

Daniel Sousa projetou ainda as quatro jornadas que restam do campeonato. «Nesta reta final, há muito mais equipas envolvidas em objetivos importantes do que em anos anteriores, sobretudo na manutenção. No topo da tabela, já começa a haver uma definição maior, nos dois primeiros. No fundo da tabela, até quase ao 10.º lugar, há ali uma indefinição grande e também parece claro que a marca dos tais 35 pontos para a manutenção precisa de cautela.»

Sem o lesionado Tiago Esgaio, o Arouca visita o Gil Vicente, a partir das 20h15 desta sexta-feira, um jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.