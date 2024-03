Após o triunfo caseiro sobre o Farense (2-1), Daniel Sousa salientou a importância do primeiro tempo para o desfecho do encontro.

«O primeiro golo foi importante, mas não diria que foi crucial, porque ainda estávamos com uma boa dinâmica. Com esse golo, obrigámos o Farense a ter de sair um bocadinho mais na pressão e pudemos encontrar mais espaços. Com as situações que nós criámos, merecíamos o golo até mais cedo. Conseguimos um volume de jogo ofensivo que me agrada bastante. Só não conseguimos concretizar», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Ainda que o triunfo tenha permitido ao Arouca consolidar o sétimo lugar na posição, o treinador lembrou que esta é uma situação «perigosa».

«Se estamos cá em cima pode provocar conforto e algum relaxe. Nós olhamos para o jogo de uma forma completamente isolada. Temos que entrar com a mesma ambição, contra quem quer que seja», reiterou.

Antes, na flash interview, Daniel Sousa «fintou» as questões da Sport TV quanto à mudança para Braga.

«Eu não vou reagir muito às notícias, porque até os "timings" onde elas surgem não são ajustados. Estava a preparar o jogo, desliguei-me da comunicação social. Obviamente que tenho amigos que mandam mensagens a perguntar coisas, mas eu desligo-me bastante do espaço mediático. O interesse nos meus serviços permite a valorização pessoal, mas é resultado de uma equipa que está a fazer um trabalho brutal, mérito aos jogadores», rematou.

O Arouca venceu, em casa, na tarde deste sábado, ante o Farense, com golos de Tiago Esgaio e Cristo González.