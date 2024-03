Daniel Sousa, treinador do Arouca, em entrevista à flash interview da Sport Tv, após a derrota frente ao Sporting, por 3-0, na 25.º jornada da liga portuguesa.

[O Arouca partia com grandes expectativas?] Na primeira parte não tirava nem punha nada do que aconteceu. Na segunda parte tivemos mais dificuldade em segurar e criar oportunidades. É um resultado injusto e pesado. Quero enaltecer a minha equipa, que teve personalidade e identidade.»

[O que mudou da primeira para a segunda parte?] «Não conseguimos criar tantas oportunidades de golo. O Sporting foi mais pressionante. Tivemos alguma dificuldade na definição junto à área. Tivemos infelicidade nos golos.»

Controlo do Sporting em Cristo González] «Sim, na segunda parte conseguiram controlar mais, porque na primeira conseguimos encontrar o espaço no meio campo. Na primeira tinha uma liberdade maior. Na segunda foi mais pressionado. Estava mais condicionado.»

[Dos três grandes, o Sporting foi o mais difícil de controlar?] «Não queria pôr nesses termos, só quero enaltecer a minha equipa. A forma como jogou do início ao fim… isso deixa-me orgulhoso.»

[Confiante para o jogo frente ao Moreirense?] «A confiança não é com os resultados, mas com as exibições. O processo está a consolidar-se, obviamente que os resultados ajudam e hoje não tanto. Mas acreditamos no processo e no que temos feito.»