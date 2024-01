O treinador do Arouca garantiu, esta sexta-feira, que as três derrotas consecutivas não implicam «um mau momento» da equipa. Por isso, antes da visita ao Estoril, a contar para a 18.ª jornada da Liga, Daniel Sousa lembrou o contexto da últimas partidas, frente ao Vizela, para a Taça de Portugal, e contra o Benfica e Vitória de Guimarães, no campeonato.

«O contexto foi de jogos com mediatismo grande, em que a concentração e atenção são diferentes. Não é um momento mau, os resultados não surgiram, mas a resposta foi muito positiva», explicou, em conferência de imprensa.

Este sábado, pelas 15h30, «leões da serra» e «canarinhos», 14.º e 13.º respetivamente, separados por apenas um ponto, ainda procuram o primeiro triunfo em 2024. Portanto, para Daniel Sousa, o objetivo traçado para o jogo é apenas um: «dar um salto importante para a estabilidade».

Em todo o caso, o técnico descarta um duelo idêntico ao da primeira volta, quando o Arouca, reduzido a 10 unidades, operou a reviravolta e venceu por 4-3.

«Olhamos para questões de jogo que nos interessem, numa perspetiva de perceber o que fizemos bem ou fizemos mal, mas era um adversário diferente porque mudou de treinador neste percurso», acrescentou.

O Arouca não conta com Uri Busquets, Pedro Moreira, Mateus Quaresma e Vitinho.

Apoio a André Villas-Boas

Questionado sobre a presença na Alfândega do Porto, na quarta-feira, Daniel Sousa, outrora adjunto e analista nas equipas técnicas de Villas-Boas, salientou em amizade em causa.

«Tenho imenso respeito, carinho e sobretudo admiração. Foi apenas isso. Quem quiser criticar está à vontade, mas a deturpar tudo o que é a realidade e o bom senso», rematou.