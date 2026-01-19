O médio David Simão anunciou, nas redes sociais, que está de saída do Arouca.

«Nem sempre termina da forma como esperamos. Saio de cabeça erguida com consciência que dei tudo de mim. O reconhecimento, esse está nos números, e na minha família e amigos, que são as que realmente importam», escreveu o jogador de 35 anos, numa publicação nas redes sociais, que conta com vários comentários de apoio, entre os quais de antigos colegas.

A cumprir a segunda passagem pelo Arouca, desde que voltou em 2021/22, David Simão era capitão de equipa, mas esta época teve pouco espaço nas opções de Vasco Seabra. No total, somou 12 jogos (658 minutos).

Formado no Benfica, David Simão também já passou por Fátima, Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Boavista e Moreirense. No estrangeiro, representou CSKA Sofia, Antuérpia, AEK e Hapoel Beer Sheva.