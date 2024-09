Declarações do jogador do Arouca, David Simão, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, em jogo da 5.ª jornada da Liga:

«Queria dizer uma coisa, nada a ver com a qualidade do Sporting, superior e ganhou com mérito. Há duas semanas, fomos a casa de uma equipa que, salvo erro, não perdia há um ano em casa [ndr: Rio Ave]. Hoje, a melhor equipa do campeonato nesta altura. Já é difícil jogar contra essas equipas e depois há uma coisa que não consigo entender [ndr: alusão ao penálti do 2-0]. Fazemos reuniões e custa-me a entender, mas pronto. Está difícil, é difícil contra todas as equipas, especialmente o Sporting, que tem grandes nomes, um grande treinador, grandes jogadores. Mérito para eles, ganharam, não houve história, parabéns ao Sporting.»

[Se o 2-0 tirou o Arouca do jogo:] «Como disse, já é difícil travar o Sporting, tem ataque por fora, por dentro, um jogo muito variado. Acho que planeámos bem o jogo, faltou-nos mais bola, mas o Sporting obrigou-nos a defender muito atrás. Mas é como digo, na dúvida… e segundo sei as imagens não mostram, é o que sei. Não pondo em causa o trabalho de um excelente árbitro, mas depois, com imagens, o que nos foi dito é que, quando não é 100 por cento certo, não se reverte a decisão de que não tinha sido penálti. Aí, tirou-nos do jogo, 2-0 contra uma equipa que sabe controlar os momentos do jogo... mérito para o meu amigo Ruben, ficou quase impossível.»

[Mudanças no plantel. O que é preciso fazer agora:] «Com o Cristo e o Mújica já tivemos um início difícil. Graças a Deus, eles foram para resolver a vida deles, nós ficamos contentes. Entram outros jogadores com qualidade, um treinador com ideia diferente, positiva e acho que isso é de salutar. Mas perguntem ao Ruben se quiser ficar sem o Pote e o Trincão… as coisas levam tempo. Não foi um grande jogo da nossa parte. Defendemos bem, mas faltou agredir mais o Sporting. O jogo com o Rio Ave deixou grandes indicadores, ainda com o Cristo, fomos superiores ao Rio Ave e, se tudo corresse dentro da normalidade, teríamos seis pontos. Estamos no início, campeonato longo, os novos jogadores vão ajudar, todos têm muita qualidade. As pessoas de Arouca já habituaram a fazer grandes trabalhos com pouco, confiança máxima. Não é à 5.ª jornada que se decide algo, se tivéssemos 12 pontos diria a mesma coisa. O nosso treinador é bom, a ideia é boa, tentamos jogar bom futebol, luta até ao fim e podem contar connosco.»