Em temporada de estreia no Arouca, Ignacio Arruabarrena foi um dos destaques da equipa que alcançou o quinto lugar e qualificou-se para as competições europeias na próxima temporada.

Em entrevista à Radio Uruguay, o guarda-redes confessou que gosta de viver em Arouca, rodeado de serra e de um povo muito «amável». Arruabarrena destacou ainda os aspetos que evoluiu na liga portuguesa.

«Cresci muito esta época no Arouca. A mudança que encontrei foi a velocidade dos relvados, o jogo intenso, a bola mais rápida e a um toque. Melhorei o meu jogo de pés e o meu posicionamento na minha posição em diversas situações», observou no programa «Derechos Exclusivos».

Arrubarrena, de 26 anos, ainda não se estreou pela seleção uruguaia e garantiu que até ao momento não o contactaram «nem de forma oficial nem informal».

No que toca a uma eventual transferência, o guardião do Arouca admitiu que o Peñarol já veio à sua procura.

«Sei que houve contactos do Peñarol, mas estava focado no campeonato. Pelo que eles me disseram, não houve progresso porque eles teriam de pagar a minha cláusula. Não depende de mim. Tenho mais um ano de contrato com o Arouca», frisou.

Arruabarrena abordou ainda o momento do compatriota Manuel Ugarte, que tem sido alvo da cobiça do Paris Saint-Germain e do Chelsea, tal como o Maisfutebol noticiou.

«O Ugarte, aqui em Portugal, foi espetacular e ainda mais para a sua idade. Ele ganhou a sua posição e foi a figura da equipa [Sporting]. Tudo por mérito próprio. E, ainda por cima, em jogos importantes foi uma figura. Espero que ele consiga transferir-se para o Chelsea ou qualquer outro lugar, porque ele merece», concluiu.

Arruabarrena, que até ao último verão tinha feito toda a carreira no Montevideo Wanderers, somou 32 jogos, uma assistência e 13 clean sheets.