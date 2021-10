Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«O final não era o que pretendíamos. Mas, em largos períodos do jogo, vi os meus jogadores a vestir e a encarnar esse papel de herói, porque deram uma resposta. E uma equipa que consegue equilibrar o jogo da forma que o equilibrou e em alguns momentos estar por cima com o campeão em título... temos de valorizar.»

«Pôr o campeão em título a tirar bolas sem critério, temos de valorizar. É sinal que fizemos alguma coisa bem feita. Mas a verdade é que a nossa imaturidade custou-nos caro, não nos deixou levar pontos deste jogo, porque quando chegamos ao empate, temos de meter gelo no jogo, acalmar o jogo, para ver o que é que o jogo nos pode dar, para ver se podemos ambicionar mais qualquer coisa.»

«A verdade é que fomos imaturos nesse aspeto e sofremos logo a seguir, o que não pode acontecer contra uma equipa destas, numa competição destas. Há que refletir e aprender com os erros, é isso que vamos fazer, tendo a certeza de que estamos a fazer muita coisa boa, mas o pormenor está a retirar-nos pontos, quando me parece que eles eram merecidos.»

[Substituição de Abdoulaye foi forçada?:] «Não. Opção minha, achei que para o nosso central do lado esquerdo naquele momento era preciso outras coisas no jogo, como um pé esquerdo para dar outro critério na saída de bola. Tendo o Campi no banco, sendo ele pé esquerdo e um jogador que podia dar o que o que lado esquerdo estava a precisar… foi só opção.»