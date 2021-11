Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Entrámos bem, personalizados, a controlar o jogo, a circular rápido, a conseguir espaços, 25 ou 30 minutos de boa qualidade. Depois de fazer o golo, a responsabilidade de ter de segurar o resultado, acho que nos custou caro.

O nosso meio acabou por encolher em demasia, começámos a dar espaço ao meio campo do Gil Vicente, que também foi forte na profundidade, com jogadores muito rápidos e estavam a criar problemas.

Tentámos corrigir isso ao intervalo e corrigimos, pena foi aquela infelicidade no golo que sofremos porque parece-me que o jogo estava controlado. Com mais ascendente, em termos de posse para o Gil Vicente, mas sem criar oportunidades para finalizar.

Depois vem a expulsão do André, quando tinha acabado de mexer, acrescentando jogadores com características mais ofensivas, tivemos de reorganizar aquilo tudo e a partir daí era importante segurar o ponto que tínhamos no bolso. Face ao desenrolar do jogo, somamos um ponto àqueles que conquistamos até hoje».