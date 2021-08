*por Rui Almeida Santos



Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações no estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 2-1 frente ao Famalicão, em jogo da terceira jornada da Liga:



«O intervalo foi fácil, porque aquilo que tínhamos produzido na primeira parte justificava continuarmos daquela forma. Disse-lhe que era importante continuarmos dentro do registo que terminámos a primeira parte. Se o Famalicão teve um início muito forte, quando conseguimos pegar no jogo fomos a equipa que gostamos de ser. Uma equipa que envolve e chega a zonas de finalização por dentro e por fora. Tivemos uma série de bolas próximas da baliza, mas fomos muito penalizados com aquele golo caricato, mais uma vez.

A segunda parte foi o que pedi aos meus jogadores no intervalo. Continuámos a acreditar, estivemos equilibrados e aproveitámos os espaços que tínhamos identificado. Fizemos dois golos e acabámos por merecer o que conquistámos.»

[Sobre o calendário]:

«Temos um início complicado. Até à 8.ª jornada defrontamos FC Porto, Benfica, Sporting e Vitória. Estes três pontos são muito importantes, sem dúvida, até para acreditarmos no trabalho que estamos a desenvolver. Esta é uma equipa que transita da época passada e é importante os jogadores deixarem algumas desconfianças para trás em relação ao que podem fazer nesta Liga. O mais importante é acreditar no processo e disputar todos os jogos com a intensidade e paixão com que o fizemos hoje.»

[Sobre o Fernando Castro]: «Sabemos quem temos. Foi o Fernando que jogou perante o castigo do Braga, mas se fosse o Norbert também estaria tranquilo. As dores de cabeça são os jogadores que nos criam. O Fernando está a aproveitar a oportunidade que o castigo do Braga proporcionou. O Fernando teve rendimento, é isso que procuramos.»

[Um comentário à estreia do Tiago Araújo]:

«Face ao desenrolar do jogo, sabia que ele poderia acrescentar algo naquela fase. Ainda bem que não me enganei desta vez. O Tiago teve capacidade de dar alguma frescura e critério no corredor e, numa fase mais avançada, de ajudar a fechar o corredor esquerdo.»