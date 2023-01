Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, à SportTV, após o empate ante o Desportivo de Chaves (1-1), em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa:

«Acaba por se ajustar àquilo que foi o jogo. Sofremos um golo numa grande penalidade, não existia perigo. Mas do nada, aparece o penálti e coloca-nos em desvantagem. Tivemos uma capacidade grande em empurrar o Chaves para o seu último terço, criámos situações de finalização. Ironia do destino, acabámos por chegar à igualdade também numa grande penalidade. Parece-me que em termos de finalizações, oportunidades, defesas de guarda-redes, acho que fizemos mais qualquer coisa do que o Chaves. Compreensível também, porque estava a ganhar desde cedo.»

«Realçar – e é aí que quero chegar – a capacidade que tivemos, porque não podemos esquecer-nos que temos jogado de quatro em quatro dias. A frescura física que tivemos para poder chegar à frente, para poder encostar o Chaves no último terço. Juntando a isso o facto de, nos últimos sete jogos, seis serem fora de casa, também pesa em termos anímicos. Estamos bem, motivados e este ponto acaba por ser mais do que justo e mais do que merecido.»

«Temos um conjunto de jogadores que tem experiência suficiente para saber gerir todas as situações. Mesmo assim, 23 pontos, ou 22 antes do jogo, ajudam dessa forma. Os jogadores têm compreendido as nossas ideias, aquilo que pretendemos e têm sido inteligentes.»

[Mercado:] «Espero receber, perder não. Óbvio que ainda hoje se estreou o Michel, é mais um jogador que veio para acrescentar, para já está descontextualizado do que é o Arouca, do que é o nosso campeonato. Estava na MLS, há um período importante para ele assimilar processos e se jogou foi para que possa fazê-lo de forma mais rápida. Esperamos que a adaptação seja aquilo que estamos à espera, do Michel e do Weverson, que já se estreou também. Porque todos são poucos e se foram contratados é porque nos faziam falta.»